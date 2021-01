Caen las temperaturas y hay un complemento que se convierte en el gran protagonista: los gorros. Este accesorio puede convertirse en la clave a la hora de crear modelitos, y si no que se lo digan a las influencers, que no paran de compartir fotografías con esta pieza clave en nuestros looks de invierno. Lo mejor de todo es que los gorros los podemos encontrar de diferentes diseños, tejidos, colores y un largo etcétera.

Es cierto, que en invierno puede dar la sensación de que siempre vamos vestidos igual. Casi siempre el mismo calzado y abrigo, por lo que la clave está en los complementos de la temporada. Tener diferentes gorros y bufandas darán un giro de 180 grados a nuestros looks de invierno.

Lo primero que hay que hacer para dar con el gorro perfecto es ver cuál nos sienta mejor, ya que no a todo el mundo le quedan bien los mismos modelos o simplemente hay que buscar el estilo que se quiere llevar. Después, hay que tratar de lucir un gorro que combine a la perfección con el conjunto que llevemos, pues una boina siempre quedará mejor con un outfit más arreglado y uno con pompón con un modelito más desenfado. Sin embargo, aquí lo que prima son los estilos, por lo que la originalidad siempre dependerá de nosotros.

Hace unos días, Mery Turiel compartía una fotografía en la que lucía este complemento. Un gorro en color beige con un abrigo marrón con borrego. Una idea perfecta para un look diurno, pero también para esos momentos más especiales. Cogiendo el testigo de la influencer, tenemos a Anna Padilla, una apasionada de los gorros, pero también de las boinas estilo baker boy.

Rocío Camacho, también se ha animado a lucir este tipo de complemento. Lo ha hecho combinándolo con un pantalón en color negro, un jersey beige, un abrigo estilo parka color verde caqui y un gorro negro con pompón. Este tipo de gorros se pueden encontrar en cualquier tienda ‘low cost’ y además, ahora que están las rebajas es el mejor momento para comprarlos.

Con motivo de las nevadas de estos días en la capital, Anita Matamoros como buena fashionista se ha unido a esta tendencia que arrasa cada vez más. La empresaria ha compartido unas fotografías en las que luce una preciosa boina en color negra que le da un toque de elegancia al look que lleva, un jersey negro de cuello cisne, combinado con unos pantalones del mismo tono acampanados y un abrigo de pelo sintético en color gris.

Otro de los modelos que están causando sensación son los gorros esilo pescador. Si bien en verano se llevabam de tejido de tela, en invierno, las firmas han apostado por el mismo diseño, pero le han añadido un tejido más suave, con pelo para dar ese toque calentito al accesorio. No cabe la menor duda, que los gorros han venido para quedarse y que son los aliados perfectos a la hora de combinar looks de cara al invierno, y a ti, ¿qué modelo o diseño va más contigo? Desde ‘Look’ hemos hecho una recopilación de famosas que han llevado este tipo de complemento.