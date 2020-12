Seguramente este año las amantes del frío invierno estén un poco decepcionadas con la temperatura ambiente, pues cada año tardan más en bajar las temperaturas y en consecuencia, nuestra ropa de abrigo tarda cada vez más en salir a flote desde lo más profundo de nuestro armario. Pero vendrá, así que mira los complementos con los que triunfarás en diciembre.

La parte buena pero, es que hemos podido disfrutar más de los looks otoñales y del cambio de follaje, de los colores de entretiempo… ¡pero ya ha llegado diciembre y el invierno está luchando por hacerse cada vez más presente!

Tu suerte es que no te pillará desprevenida porque a continuación, te contamos cuáles son los cuatro complementos que vas a necesitar para ir a la calle de lo más estilosa.

Aunque este 2020 no vayan a haber tantos eventos sociales, con estos complementos te asegurarás de que cada vez que salgas, aunque no sea con frecuencia, lo hagas totalmente a la última. Ponte un look de lo más sencillo en tonos neutros ¡y deja que estos complementos hagan por ti todo el trabajo!

Cuanto más grandes mejor

Aunque hablamos de bolsos, no nos referimos a los Shopper Bags, conocidos por su gran capacidad interior, sino que la tendencia que más veremos en diciembre ¡estará protagonizada por los Maxi Pochette!

Si por el nombre no te suena este complemento, visualiza el clásico bolso que llevarías a una boda: parece un neceser sin asa pero es mucho más elegante. Pues bien, en su versión de 2020, estos bolsos adquieren unas dimensiones muy superiores a lo que estamos acostumbradas y son solo aptos para mujeres con mucha paciencia pues, efectivamente, ¡hay que llevarlos en la mano!

Aunque cuanto más grande, más solemos llenarlo, intenta llevar solo lo imprescindible para que seguir la tendencia no se convierta en un suplicio. Apunta que el estilo que más ¡es el que simula un tejido acolchado!

2. Bufanda con capucha

Un complemento inesperado sí, pero sin duda perfecto para el frío y muy popular ¡pues parece que ya ha conseguido instalarse en el cuello de muchas fashion victims! Zara ha hecho su propia versión para que podamos tenerlo en negro, beige o color topo y definitivamente se convertirá en tu complemento favorito si eres friolera, sea cual sea tu estilo.

Si 2020 puede caracterizarse por algo es por lo mucho que hemos aprendido acerca de combinar y conjuntar prendas formales con otras más casual, y este complemento es ideal tanto con un outfit más deportivo como para llevarlo encima de una americana, protegiéndote el cuello y simulando una sudadera debajo: sin duda el trampantojo definitivo para clavar un look effortless chic.

3. Para todas las superheroínas

Si han vuelto a nuestras vidas es porque no sabíamos como llevarnos la comodidad de los planes de peli y manta a la calle ¡y por fin nos hemos atrevido con esta opción que sin duda ha desbancado a los abrigos en los armarios de las mujeres más cool!

Por suerte, lejos de parecer que llevamos una manta, las capas suelen estructurar bastante nuestra figura y si sabemos escoger una que sea adecuada -según tu altura te quedará mejor una oversize o una que acabe en tus caderas-, una capa puede ser nuestra perfecta aliada para completar un estilismo con un toque militar.

Corbatas

Aunque puede que este último sea el que menos esperabas, así es: las corbatas en mujeres están más de moda que nunca!

Ya lo vimos la temporada anterior y en las pasarelas han vuelto a dar una vuelta. Por ejemplo, Prada nos alertó en su último desfile, y Zara se lo ha recordado a todos los amantes del Low Cost ¡con la más nueva de sus campañas publicitarias!

De momento, solo se han animado a llevarlas las más atrevidas, pero se trata de un complemento que promete irse introduciendo en nuestra estética lentamente ¡y cuanto más preparadas estemos para su llegada mejor!

Además ofrece un look elegantísimo especialmente en fiestas, así que apúntate a esta tendencia y luce una corbata en las próximas fiestas navideñas. Si quieres ser el centro de todas las miradas, es uno de los complementos con los que triunfarás en diciembre.

Todo para el pelo

El cabello debe verse en todas sus versiones. Pero para ello los accesorios para el cabello también. Ya sabes, hablamos de las diademas, los clips, los lazos,… y aunque parezca que vas exagerada, pues no es así, pues cuanto más grandes y vistosos sean mucho mejor. Los llevas en el día a día y por supuesto en las fiestas que vendrán. Los podremos lucir poco, pero los suficiente para ser vistos.

Con estos complementos con los que triunfarás en diciembre irás a la moda y cambiarás de look tantas veces como quieras.