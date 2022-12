¿Estrenas perfume en Navidad? Así conseguirás que dure más su olor

Con la llegada de la Navidad, y por ende de las cartas a los Reyes Magos repletas de regalos, cabe destacar que hay un objeto que siempre se convierte en el gran protagonista de las listas de pequeños y mayores. Este no es otro que el perfume, el cual puede resultar ser una gran inversión si sabes utilizarlo de la manera más adecuada, para así lograr que su interior dure lo máximo posible.

Para conseguirlo, tan solo tienes que saber cuáles son los puntos estratégicos donde aplicar el perfume para que dure más en el cuerpo y en su bote. Y es que, los expertos aseguran que se debe aplicar perfume en aquellas zonas del cuerpo donde late el pulso, ya que la presión sanguínea en estas zonas corre más cerca de la epidermis, lo que supone una liberación de la esencia del perfume.

El equipo de Palmaria ha sido el encargado de desvelar para LOOK cuáles son los puntos en los que, al esparcir perfume, conseguirás que tu aroma se quede en todos los rincones que vayas pisando. Esta empresa mallorquina cuenta con un sinfín de fragancias para todos los gustos en su página web, razón por la que sus expertos saben mejor que nadie cómo sacar el máximo partido a sus fragancias y ahora han querido explicárselo a sus clientes.

En primer lugar, es importante atender al cuello y a la zona de detrás de las orejas, ya que ambos son puntos de pulsaciones, donde las venas pasan cerca de la piel y generan que el perfume se sienta más. Por otro lado, también cabe destacar la importancia de las muñecas, ya que así conseguirás que el perfume te envuelva y alcanzará a quienes te rodean. El consejo es que no frotes el perfume en tus muñecas, si no que únicamente lo coloques y lo dejes secar para que las moléculas no se rompan. El interior de los codos también es una parte clave, ya que es considerada uno de los mejores lugares para colocar perfume, pasando éste desapercibido sin abrumar a las personas de tu alrededor. El pecho, y concretamente la zona del corazón, es idónea para aplicar el perfume y que dure todo el día disfrutando de sus efectos. Lo que posiblemente nadie podía llegar a imaginar es que otra parte del cuerpo muy buena para aplicar perfume es detrás de las rodillas, ya que la temperatura de la piel en las corvas es más elevada que en otras áreas, y el calor corporal ayuda a liberar sus moléculas. No obstante, solo es efectivo si se usa falda o vestido, ya que si sobre el perfume se pone un pantalón, éste absorbe toda la fragancia sin dejar que se esparza a su alrededor.

Ahora que Papá Noel y los Reyes Magos están a punto de llegar a las casas de todos los rincones del planeta, qué mejor manera de que lo hagan con un buen perfume en sus sacos. En Palmaria puedes encontrar tres grandes opciones como Vent D’Estiu, Terra de Flors o Mar, con diferentes aromas que pueden adecuarse a cada situación de tu vida cotidiana.