Diez colonias de Zara que clonan a los perfumes de las grandes firmas

Hace años la alta perfumería era inimitable. Cada perfume tenía su esencia y no existía nada que consiguiera, ni siquiera, asemejarla. Sin embargo, esto empezó a cambiar desde hace un tiempo, siendo cada vez más las colonias ‘low cost’ que consiguen imitar, y con éxito, a los perfumes de las grandes firmas.

Mercadona es uno de ellos y hace tiempo que Zara también quiso sumarse a la causa. El gigante de Inditex ha conseguido encontrar estas equivalencias y ponerlas a disposición de sus clientes a un precio realmente económico. Actualmente, son muchas las fragancias que tienen a la venta, pero solo algunas de ellas consiguen replicar, casi a la perfección, aquellos aromas de los perfumes top ventas de las marcas más exclusivas.

Sus precios oscilan entre los cinco y los 20 euros, una cantidad de lo más atractiva, a través de la cual la firma más destacada de Amancio Ortega pretende acercar al consumidor las fragancias de sus marcas favoritas.

Es el caso de Gardenia, una colonia que imita a Black Opium de Yves Saint Laurent, la cual ronda los 70 euros el frasco de 100 mililitros. En Inditex lo puedes encontrar por 10,95 euros y, por si esto fuera poco, los más abusivos pueden hacerse con el bote de 200 mililitros por solo 12,95 euros.

Uno de los perfumes más destacados del año es La Vie Ést Belle de Lancome, cuyo precio también alcanza los 70 euros el bote de 100 mililitros. En el gigante de Inditex se puede encontrar bajo el nombre de Red Vanilla, por 10,95 euros el frasco del mismo tamaño, y por 5,95 euros el de 30 mililitros.

Si se tuviese que elegir un perfume clásico que nunca pasa de moda muchas se decantarían por The One de Dolce & Gabana. El precio de un frasco de 75 mililitros alcanza los 70 euros y el gran inconveniente es que muchas personas no se lo puedan permitir. Sin embargo, esto ha dejado de ser un problema gracias a Zara, que, en su sección de perfumería, cuenta con la colonia Black Amber, un clon de la original de 100 mililitros, que está a la venta por 10,95 euros.

Además, siendo consciente del impacto que han tenido las dos colonias citadas anteriormente, Zara decidió lanzar un pack que te brinda la oportunidad de hacerte con las dos por el increíble precio de 15,95 euros.

Jean Paul Gaultier también se ha convertido en todo un referente en la alta perfumería. Y todo, gracias a perfumes como Scandal, una fragancia con tonos cítricos disponible por 87 euros. El bote de 100 mililitros está a la venta en las diferentes áreas comerciales de la afamada firma de Inditex por tan solo 10,95 euros. Se trata de la colonia Gourmand Addict.

Orchid corresponde al Bombshell de Victoria Secret, una fragancia centrada en la orquídea que alcanza los 50 euros. En Zara, por tan solo 10,95 euros, podrás encontrar una colonia de un aroma muy parecido que, además, viene un formato de 100 mililitros en lugar de 50, como es el caso del perfume original.

Cabe destacar que no solo las mujeres pueden comprar colonias de imitación en Zara. Los hombres también pueden hacerlo en la sección de caballero, donde podrán encontrar la colonia Zara Seoul, que se asemeja al perfume Invictus de Paco Rabanne, la Tobacco Collection, que imita a la conocida 212 VIP Men de Carolina Herrera, la Blue Spirit, una copia casi exacta a Boss de Hugo Boss, la For Him, una esencia que recuerda a Dior Homme de Dior, y la Zara Collection, que trata de replicar One Million de Paco Rabanne. Y tú, ¿con cuál te quedas?