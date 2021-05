Cumplir años es inevitable y, en muchas ocasiones, que los signos de la edad se reflejen en nuestro rostro o en nuestro cuerpo también lo es, pero sin duda hay algunas cosas que podemos hacer para rejuvenecer nuestra imagen y salud para parecer -y sentirnos- más jóvenes durante más tiempo. ¿Cómo cuidar la piel si ya has cumplido los 30?

Aquellas marcas que aparecen en nuestro rostro son distintas y la piel tiene unas necesidades diferentes en cada etapa de nuestra vida. A continuación te explicamos cómo verte mejor sea cual sea tu edad.

Si ya has cumplido los 30 es hora de empezar a cuidarte

Dedica tiempo a ti misma y se notará en el exterior

La piel y los dientes son las zonas que más te conviene cuidar en esta etapa de tu vida porque es ahora cuando los signos de la edad empezarán a notarse en tu cuello y en tu rostro (que debes mantener hidratado y limpio con una rutina adecuada por la mañana y por la noche).

Por ello, te recomendamos usar siempre crema solar y cepillarte la dentadura por lo menos tres veces al día además de acudir al dentista constantemente para asegurarte de que tu boca está perfectamente sana.

Si no quieres que el maquillaje te ponga años encima…

Te recomendamos usar colores claros y evitar los polvos matificantes, pues en primer lugar este abanico de tonos son los que te ayudarán a lucir más joven y fresca (ya que a partir de los 30 menos es más), y por otra parte, los polvos harán que tu piel parezca más reseca y acartonada.

Para acertar con las mejores opciones de maquillaje pues, utiliza sombras cálidas y suaves, labiales rosas o rubor melocotón y fijadores del maquillaje que te aporten luminosidad gracias a sus texturas cremosas y ligeras. Pruébalo y verás como apostando por un look natural y poniendo en práctica estos consejos, realmente sentirás tu piel más fresca y notarás que tu imagen cobra un plus de elegancia.

Pasa por la peluquería para conseguir un estilismo que juegue a tu favo r

Para sentirte renovada y con un plus de frescura, no necesitas tapar de forma obsesiva esas canas que puede que te empiecen a salir, sino que lo mejor es apostar por un cambio de look y sumarte a tendencias como el corte bob, el estilo midi o cualquier otro corte que incluya unas puntas desfiladas, que le aportarán a tu melena más movimiento y un toque desenfadado muy juvenil.