De cebra: Stradivarius triunfa con este vestido en su nueva colección

Si nos tuviéramos que quedar con una sola de las tendencias virales de la temporada, sería con el estampado de cebra. Llevamos meses viéndolo en las pasarelas internacionales y ahora se ha convertido en el gran protagonista del street style de la mano de celebrities y expertas en moda. El estampado de cebra arrasa con todas las prendas, como este vestido de la nueva colección de Stradivarius que es puro amor.

Las rayas blancas y negras de la cebra puede que sean lo más extravagante que has visto en mucho tiempo y a lo mejor albergas ciertas dudas a la hora de integrarlas en tus looks diarios. Pero no hay razones para tenerle miedo: la moda está para arriesgar y esta primavera-verano la cebra es el nuevo leopardo.

El nuevo vestido de cebra de Stradivarius

Confeccionado en 83% viscosa y 17% lino, es un vestido midi fluido con varios detalles que van a hacer de él tu prenda favorita de aquí a septiembre: el escote redondo asimétrico, el detalle de espalda descubierta con tira elástica en la parte superior de la espalda y el bajo con acabado asimétrico.

¿Lo mejor? Encaja a la perfección con los estilismos más formales con unas sandalias o unos zapatos de tacón, y también con looks casuales para el día a día con unas sandalias de tacón. El vestido es sinónimo de elegancia y buen gusto al vestir, así que es una apuesta segura en cualquier ocasión.

Si no quieres arriesgar demasiado, jugando con los colores del vestido puedes escoger unas sandalias blancas. Aunque el calzado blanco siempre ha sido considerado como «hortera», esta temporada está viviendo su época dorada.

Puedes animarte con unas sandalias blancas que podrás combinar de mil maneras distintas en multitud de ocasiones: con un vestido vaquero, con un traje de chaleco a modo de top y pantalón de vestir, con una camisa y una falda mini, etc.

Claro que también puedes dar un giro a tu estilismo y añadir una nota de color y alegría con unas sandalias en alguno de los colores tendencia del momento, como el rosa o el verde. Ambos se llevan en todas sus tonalidades, así que puedes escoger la que más te guste.

El vestido con estampado de cebra de la nueva colección de Stradivarius para los meses de buen tiempo lo puedes encontrar en la tienda online por 29,99 euros en un amplio abanico de tallas, desde la XS hasta la XL.