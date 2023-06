Sí, hay cuñas en Skechers y son comodísimas: ideales para todos los looks

Las sandalias planas son la mejor opción para los looks del día a día por la comodidad que ofrecen. Pero no podemos negar que unas cuñas estilizan y afinan muchísimo más la silueta. Pues bien, ahora, gracias a Skechers podemos tener lo mejor de ambos tipos de calzado, porque en su nueva colección para la primavera-verano ha lanzado las cuñas más cómodas del mundo. Son blancas, el color tendencia de la temporada, y tienen unas opiniones estupendas en la tienda online de la marca: «Maravillosas!! No me las quito para nada. Recomendables totalmente».

Las nuevas cuñas blancas de Skechers

Unas cuñas con una parte superior de lino brillante y micromalla con media suela de chapa de corcho y plantilla de confort Luxe Foam. La altura de la plataforma es de 1,3 centímetros en la parte delantera y de 5,7 centímetros en la trasera.

Si hay algo que realmente nos gusta de Skechers es que siempre ofrece la máxima comodidad en todo el calzado de su colección. En el caso de las cuñas, es algo que agradecemos enormemente, ya que así podemos llevarlas en nuestros looks diarios sin tener que preocuparnos del dolor de pies.

Además, el blanco es el color tendencia de la temporada, así que tienen todo lo que necesitamos: estilo, comodidad y versatilidad. Combinarlas es lo más fácil del mundo, así que quedan bien con toda la ropa que tenemos en el armario. Ahora en primavera, podemos ir a lo seguro con un pantalón vaquero y una camisa con estampado floral.

El tejido denim se lleva muchísimo, así que no lo podemos perder de vista. De cara al verano, podemos sustituir el pantalón por una falda de largo midi con detalle de abertura frontal y la camisa por un top de crochet. También podemos elegir un vestido largo vaporoso en algún color vivo y alegre como el verde menta o el fucsia.

Una de las grandes lecciones que hemos aprendido de las expertas en moda es el poder afinador del look monocolor, así que un vestido o un conjunto de camisa y pantalón corto en color blanco son muy buenas opciones para combinar las nuevas cuñas de Skechers derrochando estilo.

Estamos convencidas de que se van a convertir en nuestro calzado favorito de aquí a septiembre. Podemos encontrarlas en la tienda online de Skechers por 60 euros en un amplio abanico de números. Los gastos de envío a domicilio son gratuitos.