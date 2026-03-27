Carolina de Mónaco le roba el protagonismo a Charlene con el complemento más original de su armario

Carolina de Mónaco ha acaparado todas las miradas en el último acto oficial en el que ha coincidido con la princesa Charlene. Después de que la esposa del príncipe Alberto eclipsara a su cuñada en su cita más especial, el Baile de la Rosa, ahora ha sido la princesa de Hannover la que ha concentrado la atención en el compromiso que ambas han compartido junto a Alberto.

Los Grimaldi han presidido la reapertura del Jardín Exótico de Montecarlo, que se ha sometido a un intenso proceso de reforma y que por fin está abierto al público. Este jardín es una de las atracciones turísticas más especiales del Principado, ya que se encuentra ubicado en unos acantilados y tiene unas impresionantes vistas al Mediterráneo. Además, destaca por su colección de plantas suculentas.

La princesa de Hannover en el jardín. (Foto: Gtres)

Este jardín botánico fue un proyecto personal del príncipe Alberto I a principios del siglo XX. Las obras comenzaron en 1913 y dos décadas después abrió sus puertas. El príncipe Luis fue el encargado de inaugurar el recinto, que volvió a cerrarse en 2020 para someterse a una reforma. El jardín tiene hasta 25.000 plantas exóticas así como la Gruta del Observatorio, que permite conocer la historia geológica de la región.

Duelo de trajes

Para esta ocasión, tanto Charlene como Carolina de Hannover han apostado por trajes de chaqueta y pantalón. La esposa del príncipe Alberto ha elegido un conjunto de color negro, quizás demasiado sobrio para el entorno. Una combinación firmada por Louis Vuitton, una de las firmas a las que más recurre. El toque original lo ha puesto un cinturón con siluetas de elefantes.

La princesa de Hannover en el jardín. (Foto: Gtres)

Por su parte, la princesa de Hannover ha elegido un traje sastre en un precioso color camel. Una combinación quizás más acorde con el entorno del acto, ya que hacían que se mimetizase con él. Lo ha combinado con una blusa clásica blanca y unas bailarinas de ante, perfectas para recorrer las diferentes zonas del jardín. Una elección sobria y elegante que no ha quitado protagonismo al original accesorio que ha acaparado todas las miradas.

El bolso de la princesa de Hannover

La hermana de Alberto de Mónaco ha llevado un precioso bolso de estilo bandolera con forma de cactus, un guiño claro a las plantas suculentas que se pueden ver en este jardín tan especial.

El bolso en cuestión es de Anya Hindmarch y se trata de un original diseño confeccionado en rafia y que imita la forma de los cactus. Su precio es de 630 euros y está disponible en la web de la marca. Sin duda, una prueba más de que la princesa de Hannover sabe perfectamente qué lucir en cada ocasión.

Carolina, presencia constante

Mientras que la princesa Estefanía anunció hace algún tiempo que iba a dejar de participar en actos oficiales, la princesa de Hannover sigue siendo un apoyo fundamental para su hermano en el día a día de la institución. Ella es la que más acostumbrada está a asumir el peso de la agenda y, de momento, no tiene intención de dar un paso atrás.