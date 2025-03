Los bolsos personalizables de Zara que están arrasando por menos de 30 euros

Zara nos acaba de alegrar la llegada de 2025. Seamos sinceras, siempre lo hace. Y es que no hay nada que nos guste más que irnos de compras sabiendo que no vamos a derrochar mucho dinero en prendas o complementos de última tendencia. Esta vez, nos hemos enamorado de unos bolsos que tiene la peculiaridad de que pueden ser personalizados por nosotras mismas. Ya no se trata únicamente de llevar una pieza con un toque único, sino de hacer una declaración de exclusividad. Y no son unos modelos cualquiera, nada de eso. Hablamos de bolsos con detalles refinados, colores elegantes y texturas sofisticadas.

Encontrarlos es muy fácil. Solo tienes que poner «bolso personalizable» en el buscador de Zara, y verás varias opciones que, además de ser bonitas, cuestan menos de 30 euros. Así que no esperes más, ve a por el tuyo y añade un toque único a tu estilo.

¿Cómo personalizar un bolso de Zara?

Modelo paseando su bolso por las calles de Nueva York. (Foto: Gtres)

Es tan sencillo como rápido. Pero, en primer lugar, debes saber que no todos los modelos pueden ser customizados. Es cuestión de encontrarlos, y después eliges el que más te guste y luego puedes añadir una o dos letras, según te permita la opción. La personalización suele costar unos 3 euros adicionales. Eso sí, ten en cuenta que, al ser un diseño único para ti, no podrás hacer cambios ni devoluciones. Las letras vienen en varios colores para que puedas elegir el que mejor combine con tu estilo: blanco, granate, rosa, negro, amarillo neón, fucsia, verde neón, verde bosque, azul cielo o naranja neón. Es, a fin y al cabo, una manera divertida de tener un bolso completamente tuyo.

Los tres bolsos de Zara personalizables que están arrasando

Bolso ‘shopper’ en color marrón personalizable de Zara.

De entre todos los bolsos que son tendencia este invierno, hay uno que se postula como el más buscado y que, además, nos sirve para todo. Hablamos del bolso marrón, un accesorio que pisa fuerte cada temporada. Este modelo es en formato shopper y trae un asa que va directamente al hombro. Tiene el detalle de colgador, y un bolsillo interior maxi. ¿Precio? 29,95 euros.

Bolso marrón vintage en color marrón de Zara.

¿Y qué decir de este diseño tan elegante y atemporal? Este bolso, con su toque vintage en ante y la opción de poner las iniciales, ofrece una combinación perfecta de estilo y funcionalidad. Y lo mejor de todo, puedes conseguirlo por solo 25 euros. ¿El resultado? Un accesorio accesible que no pierde en clase.

Bolso personalizable de Zara en formato bandolera.

La tercera opción es este bolso de formato bandolera con solapa. El más indicado para ir de fiesta. Además, las iniciales añadidas en la correa te aseguran que nadie dude de que es tuyo. Ideal para combinar con vestidos y estilismos de noche. Tiene un precio de 29,95 euros.

La joya de la corona: el más ‘caro’

Otro bolso que nos encanta es este diseño en color negro porque es ideal para ir a trabajar. Tiene un diseño minimalista y moderno que nos combina con todo el armario. Además, su color oscuro y el acabado en cuero lo convierten en un accesorio sofisticado y versátil que va con todo. La estructura del bolso es espaciosa, ideal para llevar todo lo necesario para la oficina, como documentos, o cualquier otro artículo esencial.

Bolso negro de Zara personalizable.

¿Un plus? Las costuras blancas lo hacen aún más atractivo y le da ese toque de contraste que resalta su diseño limpio y pulido. Eso sí, este diseño cuesta un poco más de 30 euros. 35,95 para ser más precisas.