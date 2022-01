Pull & Bear tiene un bolso personalizable por menos de 25 euros que promete hacerse viral

En muy poco tiempo las marcas de Inditex han logrado colarse en los armarios de una gran parte de la sociedad. Es raro encontrar a alguien no tenga alguna prenda de Zara, Stradivarius, Pull and Bear, etc. Es más, muchos de sus artículos consiguen arrasar en ventas y agotarse en tiempo récord.

Muchos porque las propias celébrities e influencers consiguen hacerlos viral con tan solo lucirlas en algunas de sus apariciones. Sin embargo, otros, nada más llegar a la tienda ya se saben que van a arrasar. Es el caso del bolso shopper de Pull and Bear, un diseño creado para uso diario, que tiene el tamaño perfecto para poder guardar todo lo que se te ocurra.

Otra de las grandes ventajas que ofrece este modelo es que puede encontrarse en una amplia gama de colores, en concreto, en seis diferentes. Quizá los más demandados estén siendo el beige, el negro y el azul marino, pero lo cierto es que el verde, el naranja y el gris también apuntan maneras a causar sensación entre todas aquellas interesadas, más que nada, por haberse convertido en los colores tendencia de este 2022.

Se trata de un modelo editable que, además de estar disponible en los mencionados colores, permite personalizarlo con texto mediante bordado. En estos casos, la gran mayoría decide grabar sus iniciales, todo un acierto que te ayudará a no perder tu nueva y preciada adquisición.

Sus medidas son de 32 cm de alto x 48 cm de ancho x 17 cm de fondo. Es de asas de hombro y cuenta con cierre de cremallera y con un pequeño bolsillo en su interior y está recubierto de un agradable forro. Además, viene acompañado de un colorido llavero que le aportará un toque de lo más chic al accesorio por excelencia de las mujeres.

Su precio no supera los 25 euros. Tan solo necesitarás desembolsar 22,99 euros, y dos euros más si lo quieres personalizar, para hacerte con el complemento estrella de esta temporada, un sencillo bolso que promete hacerse viral. ¡Te lo estamos advirtiendo! En nada y menos le verás por todos los lados, incluso en las manos de las influencers más destacadas del panorama nacional. ¡No te quedes sin él!

Los bolsos son el mejor complemento para las féminas, ya que en él pueden llevar todas y cada una de sus pertenencias de una forma cómoda y ordenada y sin necesidad de hacer rebosar los bolsillos de los pantalones o de los abrigos. Es por esto por lo que muchas analizan con detalle y valoran enormemente el tamaño de este dándole prioridad a aquellos de estilo shopper. Si encima hay una marca capaz de sumarle todo tipo de ventajas y facilidades, hará de su producto algo irresistible, como es el caso del artículo de Pull & Bear.

Dentro del grupo Inditex la primera marca en desarrollar esta idea fue Zara. Lo hizo en diciembre de 2020 lanzando al mercado un producto de similares características que, en sus distintas versiones, consiguió agotar existencias. Lo mismo ocurrió cuando la reconocida tienda de ropa se atrevió con un bolso bandolera con cadena personalizable, un modelo más elegante, pero en el que fueron capaces de reunir todos los requisitos indispensables que hacen que una mujer se decante por un bolso y no por otro: la comodidad, la versatilidad, la originalidad y un precio asequible. Ahora Pull & Bear mejora su idea y arrasa en ventas con su ya considerado producto estrella.