Los amigos ‘Vip’ a los que Eva Longoria ha invitado a cenar ‘sin pantalones’

Eva Longoria tiene corazón español, y así lo lleva recordando desde hace ya más de un año, cuando la protagonista de Mujeres desesperadas decidió cerrar su vida en Hollywood para mudarse, junto con su esposo y su hijo, a su querida España, el país en el que atesora importantes proyectos y grandes amigos. En abril de 2024 se comenzaron a conocer sus intenciones y, en febrero de 2025, su mudanza se convirtió en un hecho.

Ahora, acercándose a su primer aniversario como española de adopción, Eva ha reunido a sus más íntimos-pero afamados- amigos en Madrid con un único motivo: celebrar. Ya sea sus éxitos dentro y fuera de nuestras fronteras o, quizá, su reciente 50 cumpleaños. Sea cual fuere el motivo de la reunión de lujo de Longoria, lo cierto es que la artista blindó un exclusivo restaurante de la capital, nada más y nada menos que el Notablu, catalogado como el mejor decorado de toda Europa. Un elitista local con una espectacular carta de cocina tradicional francesa y un listado de caldos procedentes de las mejores bodegas del mundo.

Una brillante lista de invitados y un atrevido look: vuelta al pantless

Todos ellos pudieron disfrutar de un encuentro que navegaba entre el perfil de alfombra roja y la reunión familiar previa a la Navidad, en la que no faltó el buen jamón y una de las firmas de ginebra rosa más populares del mercado. Pero, ¿quiénes son los amigos íntimos de Eva Longoria en España? Todos ellos son muy conocidos y, junto con los que ya sabemos que Eva tiene en Málaga -la tierra donde reside-, en la capital también cuenta con nombres propios que acuden sin dudar a la llamada de la actriz: Mar Saura, Vicky Martín Berrocal, Andrés Velencoso o Ilia Topuria cumplieron de las dos maneras que se puede hacer en estas circunstancias. La primera, posando ante los fotógrafos en el photocall, y la segunda, abrazando y disfrutando junto a Eva de su gran noche entre amigos.

Y aunque los nombres y apellidos VIP se situaron en un lugar preferente en los titulares del día siguiente, cabe destacar la presencia de una de las grandes amigas españolas de Eva, a quien considera como una hermana. Ya no es tan mediática como antes, pero en su día fue protagonista de la crónica social gracias a su idilio con el actor americano Bruce Willis. Se trata de María Bravo, la exitosa empresaria que también fue clave en la velada de Eva, aunque prefirió mantenerse en un discreto segundo plano durante la noche.

Con un código de vestimenta en el que imperó la elegancia del negro, exceptuando el atrevimiento de Ilia Topuria con un traje de chaqueta beige, la absoluta protagonista de estilo fue sin duda la propia Eva. La actriz recibió y posó junto a sus amigos sin pantalones. Así es: recuperó una tendencia de rabiosa actualidad hace unos años que sigue presente en las fiestas más glamurosas de este 2025: la moda pantless (sin pantalones). En esta ocasión, Longoria escogió un conjunto de dos piezas con top negro de cuello a la caja, americana a tono y una falda totalmente transparente que dejaba ver la parte inferior de su ropa íntima. Un giro de 180 grados en atrevimiento, con el que la actriz no perdió ni un ápice de elegancia. El toque chic de su atuendo lo puso, sin duda, su peinado bob con efecto mojado, que añadió sofisticación a una imagen de sobresaliente para Eva Longoria.