Ni los intercambios más intensos ni el apagón han conseguido eclipsar lo que ya se ha convertido en tradición: el desfile de famosos que acuden al Mutua Madrid Open tanto para disfrutar del tenis como para dejarse ver. Porque en la Caja Mágica no sólo se disputan puntos ATP, también se juega otro partido muy mediático: el del estilo, las apariciones sorpresa y los momentazos de palco. Y este año, una vez más, no ha defraudado.

Una de las presencias más comentadas este martes, 29 de abril, ha sido la de Paula Badosa, que no ha podido competir por una lesión lumbar que la tiene apartada del circuito. Pero eso no ha impedido que la tenista catalana se dejara ver por las gradas con una actitud relajada, aunque algo seria, como corresponde a alguien que lleva el deporte en vena y no puede estar en pista. Con gorra negra, look sporty y gesto contenido, Paula ha reaparecido concentrada en el juego, un gesto de apoyo a sus compañeros y a un torneo que siempre ha sentido como propio.

Paula Badosa en el Madrid Mutua Open. (Foto: Gtres)

Mucho más sonriente se ha mostrado Mar Saura, que ha acudido al evento acompañada de su esposo, Javier Revuelta del Peral, y con un estilazo digno de front row. Vestida en rojo vibrante, gafas de sol de diva y una actitud entre relajada y encantada de conocerse, Mar ha sido pura energía en el palco VIP. Las cámaras no han tardado en captarla compartiendo confidencias con el jinete español de concurso completo y presidente de la Real Federación Hípica Española, quien no ha pasado desapercibido tampoco, con su look de ejecutivo, y disfrutando del ambiente. Porque sí, en el Mutua también se viene a socializar, a posar -discretamente, claro-, y a dejarse querer por los flashes.

Aunque si hablamos de estilo, quien se ha llevado varias miradas ha sido Connor Gallagher, centrocampista del Atlético de Madrid, que se ha plantado en las gradas con una mezcla explosiva de actitud british y elegancia preppy. Camisa marrón abotonada hasta arriba, jersey al hombro y cartera en mano como quien sale del club de campo directo a Wimbledon. Todo perfectamente calculado, incluido el moño bajo y las gafas de sol de pasta. Si alguien dudaba de que el fútbol y el tenis puedan tener puntos en común, Gallagher ha venido a dejar claro que el crossover es real… y que él sabe cómo jugarlo. A su lado, Aine May Kennedy, modelo, influencer y, esta vez, reina del front row, quien ha aparecido enfundada en un traje blanco que combinaba sofisticación y frescura a partes iguales. Una apuesta segura que desmuestra que el estilo no entiende de superficies: da igual que sea tierra batida o alfombra roja, ella siempre pisa fuerte.

Connor Gallagher en el Madrid Mutua Open. (Foto: Gtres)

En los palcos también se vio a otros rostros conocidos del panorama nacional e internacional, todos sumergidos en esa mezcla de deporte y glamour que solo un evento como el Madrid Open puede ofrecer. Risas discretas, saludos entre bambalinas, móviles a mano para capturar el punto del día… y alguna que otra pose improvisada. Porque aunque la estrella sea la raqueta, el espectáculo lo pone también la grada.