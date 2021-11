Amelia Bono no puede resistirse al abrigo de Primark de tan solo 30 euros

Las tiendas low cost aportan esas prendas que necesitamos en cada temporada. Y las influencers se rinden a ellas. Amelia Bono no puede resistirse al abrigo de Primark, porque es llevable, luce y, como sucede en estos casos, tiene un precio irresistible para adaptarse a todo tipo de bolsillos.

Tiene un color oscuro que va bien para esta temporada en la que nos encontramos. Conoce algunas señas más de esta prenda.

El abrigo de Primark que querrás

Amelia Bono no puede resistirse al abrigo de Primark y lo tiene. De hecho, lo luce en sus redes, comentando que es el look de esa jornada. Así anima a sus seguidores a opinar sobre ello. En este caso, va con este abrigo que sólo vale 30 euros, en color azul marino, camiseta y pantalón corto en negro y unos pantys con estrellas que favorecen mucho. Y no pueden faltar los botines negros.

El abrigo es sencillo, pero todo un must en esta nueva temporada que nos lo podemos poner con todo aquello que queremos. Es acolchada, con un diseño de relieve con cordones ajustables para ir más o menos abrigada. Ya sabemos que es una época donde necesitamos desafiar al frío y es mejor que vayamos lo más abrigadas posibles.

En este caso, el abrigo de Primark nos va bien y siempre podemos ponernos un jersey debajo con el fin de no pasar frío. Debemos destacar que pronto bajarán las temperaturas todavía más y hay que ir provistas de aquellas prendas que elijamos para otoño/invierno 2021.

¿Con qué llevar el abrigo de Primark?

Nos encanta con variedad de modelos desde vestidos y look arreglados, como el de Amelia Bono, hasta con jeans o loggings, o lista para ir al gimnasio con las deportivas que más te favorecen. Esto le da un aire más comfy y por esto es totalmente llevable con aquello que quieras.

Lo ideal es que si te la encuentras en la tienda y está tu talla, no la dejes escapar porque es la chaqueta que todas quieren. Y puede ser que si no al adquieres al momento, entonces ya no la vuelvas a ver. Como sabes, Primark no tiene tienda online, de manera que hay que escoger y comprar el modelo cuando lo veas, no te esperes a más adelante. Y si no es tu talla pero te lo pruebas y queda bien, no lo dejes escapar.