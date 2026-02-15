La cantante Aitana resucita las bailarinas plateadas que creías pasadas de moda

Hay tendencias que desaparecen en silencio y otras que regresan con una fuerza inesperada. Las bailarinas pertenecen claramente a la segunda categoría. Cuando muchas las daban por amortizadas, asociadas a otra década y relegadas al fondo del armario, Aitana ha hecho lo que mejor sabe hacer: convertir un look sencillo en una declaración de estilo.

La cantante de Mon Amour compartía en sus redes sociales una imagen aparentemente casual. Plano cenital, vaqueros relajados y, como protagonistas absolutas, unas bailarinas metalizadas en tono plata. No hacía falta más. Solo sus pies sobre el asfalto fueron suficientes para confirmar que este calzado vuelve a estar en el radar.

Las bailarinas plateadas de puntera cuadrada y lazo minimalista. (Foto: Redes Sociales)

Pero ¿qué tiene esta calzado plano para resistir el paso del tiempo? Este diseño nació inspirado en el calzado de las bailarinas clásicas, de ahí su nombre. Su silueta plana, ligera y flexible fue reinterpretada en los años cincuenta por firmas de lujo y popularizada por iconos como Brigitte Bardot y Audrey Hepburn. Desde entonces han vivido múltiples reinvenciones: con punta redonda o afilada, con lazo, con tiras tipo Mary Jane o en versiones satinadas. Siempre cómodas. Siempre femeninas.

Las de Aitana apuestan por una versión contemporánea. Con un efecto espejo, puntera ligeramente cuadrada, detalle clave para actualizar el diseño, y un lazo discreto en el empeine que equilibra el brillo con un toque clásico. El tono no es casual. Funciona casi como un neutro moderno. Eleva cualquier modelito básico sin resultar excesivo y aporta ese punto futurista que encaja con la estética Y2K que vuelve con fuerza.

El modelo plateado de H&M, con puntera cuadrada y lazo frontal. (Foto: H&M)

¿Cómo llevarlas sin caer en lo previsible? La artista las combina con jeans rectos, demostrando que el contraste entre una prenda casual y un zapato con acabado brillante es precisamente lo que funciona. También pueden llevarse con pantalones sastre para suavizar un estilismo formal, con faldas midi para un aire parisino o incluso con vestidos lenceros para un guiño noventero. La clave está en dejar que el zapato sea el foco del conjunto.

Que una figura como Aitana recupere este modelo no es anecdótico. La moda funciona por señales y cuando una prenda reaparece en los perfiles más influyentes suele ser cuestión de tiempo que se consolide en la calle. No han tardado en aparecer versiones asequibles en firmas de gran consumo. Hemos localizado un modelo muy similar en H&M, con el mismo tono y lazo delantero, por 59 euros. Una prueba clara de que la tendencia ya está lista para democratizarse.