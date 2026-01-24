Aitana hace crecer su bolsillo con una incongruencia: amadrina un avión y tiene miedo a volar

La carrera de Aitana no deja de crecer. Y lo cierto es que ya no se limita solo a las tablas de los escenarios. La artista catalana se ha consolidado como un auténtico fenómeno mediático que despierta el interés de numerosos sectores más allá del musical. Sin ir más lejos, este viernes 23 de enero, Air Europa ha querido rendir homenaje a su trayectoria poniendo su nombre a uno de sus aviones. Un gesto más que refleja el impacto y la relevancia que la joven ha alcanzado desde que salió de la academia de Operación Triunfo 2017.

En el marco de la celebración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), la aerolínea mencionada ha presentado el avión Boeing 787-9 Dreamliner al que han decidido poner el nombre de la cantante. Como no podía ser de otra manera, Aitana ha estado presente en el multitudinario acto que ha reunido a numerosos fans y medios de comunicación, y ha sido en el momento de dedicar unas palabras cuando se ha sincerado sobre la fobia que tiene a volar en avión.

«Las personas que me conozcan más sabrán que yo tengo miedo a volar desde hace mucho tiempo. Es algo en lo que he estado trabajando mucho en terapia, porque al final, por trabajo y porque me crea felicidad viajar, pues tengo que hacerlo. Entonces, tener algo con mi nombre a lo que tengo miedo es algo como: venga, que tú puedes. Me siento muy afortunada», confesaba.

Como no podía ser de otra manera, las redes no han tardado en hacerse eco de la incongruencia de confesar abiertamente que tiene miedo a volar mientras se convierte en la madrina de un avión de Air Europa. No obstante, esta contradicción, lejos de perjudicar su imagen, evidencia aún más cómo su figura continúa consolidándose como un potente reclamo comercial, ampliando su presencia en grandes eventos sociales y vinculados a populares marcas. Sin duda, se trata de todo un negocio que, aunque muchos consideran que carece de lógica, lo cierto es que funciona gracias al éxito de la artista que lo respalda.

Su celiaquía, otra gran polémica

El avión de Air Europa no es la única incongruencia comercial que ha protagonizado Aitana en los últimos años. En septiembre de 2021, la cantante lanzó el McAitana, un menú de McDonald’s que incluía una hamburguesa CBO, unos nuggets, unas patatas, una bebida y un McFlurry. Muchos de estos alimentos contienen gluten y la artista lo promocionó asegurando que era su menú favorito y el que siempre se pedía. Fue entonces cuando la campaña se volvió en su contra al salir a la luz que la catalana era celíaca y que era una completa incoherencia que promocionara comida que ella no podía comer.

En medio de la polémica, la intérprete de Superestrella explicó que fue diagnosticada con celiaquía a mediados de 2021 y que cuando recibió el informe médico, el contrato ya estaba firmado y las fotos ya estaban hechas, haciendo hincapié en que era verdad que la hamburguesa CBO siempre había sido su favorita.