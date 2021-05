Vestidos lenceros: manual de uso de la prenda estrella del verano

Son un must cada verano, perfectos para las noches más calurosas, pero también para el día, dependiendo de cómo se combine. Los vestidos lenceros vuelven esta temporada con fuerza, demostrando, una vez más, que hay tendencias que nunca pasan de moda. Ya invaden las colecciones de grandes firmas, pero también de marcas low cost, que ofrecen diseños a un precio irresistible para todos los gustos.

El vestido lencero no se entiende sin una de las figuras más destacadas de la industria de la moda. Fue Kate Moss quien popularizó su uso a mediados de los años noventa con un look de Calvin Klein -su firma fetiche-, pero también Carolyn Bessette le dio una nueva vida al elegir un diseño de estas características de Narciso Rodríguez, que se ha convertido en uno de los looks nupciales más icónicos de la historia.

Los vestidos lenceros han sido a lo largo de los años un must del armario femenino, especialmente en los años noventa, pero ahora vuelven con más fuerza que nunca. Son modelos cómodos, ligeros y versátiles. El slip dress revolucionó la industria de la moda a finales del siglo pasado y se ha convertido en un clásico. Una prenda que ha conquistado a personalidades que van desde Jennifer Aniston hasta Lady Di. Nunca pasan de moda y no hay temporada en la que alguna firma los reinterprete, sin embargo, parece que ahora están más de tendencia que nunca.

Al margen de los colores clásicos como el blanco o el negro, esta temporada vuelven en numerosos tonos y estampados. Metalizados, florales, tye-die… que aportarán a tus looks veraniegos un toque distinto. Lo mismo ocurre con la silueta. Sin dejar de lado su esencia más clásica, el slip dress se adapta a los nuevos tiempos y ofrece opciones para todos los gustos. Largos midi, vestidos por encima de la rodilla, hasta los pies, con escote en la espalda, drapeados….las posibilidades que ofrece este tipo de outfit son infinitas.

Combinar un slip dress es sencillo, todo depende del look que estemos buscando. Si lo que queremos es un aire informal, más de de día, queda perfecto con unas zapatillas blancas o con unas botas cowboy. Sin embargo, para darle un toque festivo, nada mejor que unos buenos zapatos de tacón o unas sandalias joya, ya sean planas o no. El bolso que elijamos también marca el tipo de outfit. Un shopper es perfecto para el día a día, mientras que un clucth combinará de manera idónea para los outfits más festivos. Además, hasta que llegue el verano, no hay que dejar de lado alguna prenda de abrigo, bien sea un chal o una cazadora, o incluso una blazer. Las posibilidades de este tipo de look son infinitas. ¿A qué esperas a hacerte con el tuyo? En nuestra galería te presentamos algunas opciones.