La jornada de ayer ha sido especialmente emotiva en el Reinon Unido, ya que se ha celebrado el Día de la Madre. Una festividad dedicada a las madres de todo el país que los británicos han querido aprovechar para felicitar a sus respectivas progenitoras. Alñ igual que la mayoría de los ciudadanos, también los royals han querido tener un detalle con sus madres. Muchos de ellos han recurrido a las redes sociales, como ha sido el caso de la reina Isabel, el príncipe Carlos, la duquesa de Cornualles o la princesa Eugenia, que ha aprovechado su reciente maternidad para compartir una nueva imagen del pequeño August y hacer un homenaje a su madre, Sarah Ferguson. También la duquesa de York ha recordado a su madre, Susan Barrantes, y los Cambridge han aprovechado la jornada para rendir tributo a Diana de Gales.

To all Mums everywhere, we wish you a very special Mother’s Day.#MotheringSunday pic.twitter.com/kf0tBZF4rI

— The Royal Family (@RoyalFamily) March 14, 2021