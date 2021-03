Es uno de los personajes clave en la vida de los duques de Cambridge, sin embargo, Carole Middleton prefiere mantener un perfil bajo. Al menos, así ha sido hasta ahora. La madre de Kate Middleton se ha convertido en ‘chica de portada’ gracias a la revista “Godd Housekeeping”, que ha hecho de la suegra del príncipe Guillermo la protagonista de su número del mes de abril. En el frontal de la publicación, la madre de la Duquesa aparece con su eterna sonrisa y un look en estampado floral que bien podría compartir con la esposa del príncipe Guillermo. Un diseño de la firma Wyse London cuyo precio es de 375,50 y que ha causado furor en las redes.

En la revista, la suegra del príncipe Guillermo hace una serie de confesiones hasta ahora desconocidas sobre su día a día. La madre de Kate Middleton ha confirmado el segundo embarazo de su hija Pippa, un rumor que sonaba con fuerza desde hace algunas semanas, sobre todo desde la publicación de unas imágenes de la esposa de James Matthews con un abrigo que dejaba ver su abultada barriguita. Pero no solo eso, sino que ha hablado sobre sus nietos y sobre su faceta de empresaria.

A lo largo del reportaje, Middleton luce diferentes looks, de los cuales ha llamado especialmente la atención uno. Aunque en muchas ocasiones la vemos vestida según el protocolo, para su día a día, la madre de Kate y Pippa prefiere estilismos sencillos, en los que Zara se ha convertido en una de sus marcas de confianza, como prueba una de sus elecciones para la sesión de fotos.

Aunque está siempre dispuesta a ayudar a sus hijos en todo lo que necesiten, a día de hoy, Carole está muy implicada en su trabajo en la compañía Party Pieces. La consuegra de Carlos de Inglaterra se define como una mujer muy activa, lo cual atribuye en parte a la herencia de sus padres: “no soy alguien que se siente en el sofá durante mucho tiempo. Tengo mucha energía y disfruto de mi trabajo. Crecí viendo a mis padres, que trabajaron extremadamente duro. Mi padre era constructor y mi madre estaba a tiempo parcial en una joyería y luego iba a una fábrica. Recuerdo que trabajaban duro para llegar a fin de mes y darnos un estilo de vida», ha confirmado. Valores todos ellos que ha inculcado a sus tres hijos, que en ocasiones han colaborado con la empresa familiar: “creo que es muy bueno trabajar. Formaba parte de las vidas de mis hijos –aún lo es– y venían a echar una mano. Hicieron muchas veces de modelos. Catherine salió en la portada de uno de los catálogos, soplando velas de cumpleaños. Después se ocupó del estilismo y preparación de la línea sobre primeros cumpleaños. Pippa hacía el blog. Sigo valorando sus ideas y opiniones», reveló hace años en una entrevista. Middleton está ahora inmersa en un nuevo e interesante proyecto que le consume bastante tiempo y energía, pero con el que está encantada: “actualmente estamos trabajando en nuestra primera gama de vajillas para fiestas infantiles, y ese es un proyecto que me apasiona. Todavía me pongo manos a la obra y me encanta ir a nuestro almacén y ver cómo van los pedidos”, recalca.

A pesar de ser la madre de la futura reina consorte de Inglaterra, Carole Middleton reconoce que su día a día no es diferente del de cualquier otra persona: «mi vida es bastante normal… la mayor parte del tiempo”. La empresaria ha confesado que es una abuela todoterreno y que aprovecha siempre que puede para disfrutar del tiempo con sus nietos: “quiero correr colina abajo, trepar a los árboles y atravesar el túnel del patio de recreo. Mientras pueda, eso es lo que haré. Cocino con ellos, me entretengo bailando, salimos en bicicleta», comenta.