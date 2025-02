Adiós a la manicura francesa: las que saben de moda ahora llevan las uñas de este color

En cuestión de uñas, hay diversidad de tendencias para que queden espléndidas. Si bien la manicura francesa es un must que verás que se sigue llevando, ahora hay unos tonos más naturales para que no se note que vas maquillada. Se llevan las uñas de este color, te lo mostramos.

En rosa, nude, melocotón, blanco o transparente, tienes diversidad de colores que te van a favorecer. Las uñas se tiñen de naturalidad gracias a estas tendencias que te gustarán y te beneficiarán mucho, vayas como vayas de ropa. Anota bien qué se lleva y compra las lacas de estos tonos de moda.

Ahora se llevan las uñas de este color

Sofya Khasanova, co-propietaria de Siberia, detalla algunas de las tendencias de uñas, que además van perfectas para este San Valentín.

Las manicuras se caracterizan por una combinación de romanticismo, elegancia y originalidad. Los diseños giran en torno a colores y formas que evocan el amor y la pasión.

En cuanto al color, los tonos rosas, rojos y nude son los protagonistas indiscutibles. Estos colores clásicos y femeninos crean una base perfecta para añadir detalles más elaborados. Los tonos metálicos, como el dorado y el plateado, aportan un toque de lujo y sofisticación.

Tonos grises

Las tonalidades grises se han convertido en un must de invierno. Desde un solo tono hasta mezclas de varias tonalidades, las uñas grises, especialmente con acabados perlados, ofrecen una manicura elegante y fácil de combinar con cualquier estilo.

Rojo clásico

El rojo, el color atemporal por excelencia, sigue siendo una elección segura y sofisticada. Durante el invierno 2025, los tonos más oscuros dominan, aportando un aire de elegancia y sofisticación que nunca pasa de moda.

Nude: se llevan las uñas así

Se llevan las uñas de este color. Un rosa claro, casi transparente, que se mimetiza con el color carne de nuestra piel. Es ir maquillada sin que se note.

Blanco deslumbrante

Semilac tiene variedad, como el blanco deslumbrante que capta la atención como el brillo del sol bajo la nieve. Este color irradia pureza y elegancia, añadiendo un toque de frescura y un brillo sutil a tus uñas.

Está dentro los acabados clásicos en tonos que van desde el tradicional rojo cereza hasta purpurina con partículas grandes y pequeñas, que deslumbrarán y que capturan la magia de la temporada.

Semilac propone una Winter Collection, la última colección con tonos de esmaltes semipermanentes que son la selección perfecta para el inverno… para las tan esperadas escapadas de fin de semana, cenas navideñas o simplemente para salir a tomar un café y leer un libro mirando tu espléndida manicura.

Mocha Mousse: se llevan las uñas de este color

La tonalidad 17-1230 Mocha Mousse es la protagonista de este año, y también en las uñas, un sugerente marrón suave es, según los expertos del color, un tono que transporta nuestros sentidos al placer y a la exquisitez. Transmite la deliciosa calidad del cacao, el chocolate y el café, apelando a nuestro deseo de bienestar.

La marca francesa Vitry propone que no falte en el neceser esta tonalidad, desde sus versiones más claras como Beige Naturel, hasta matices medios como Chataigne, o tonos más profundos como Capuccino o Crépuscule.

Otras tendencias para este 2025

Manicura francesa renovada: la clásica manicura francesa se reinventa este invierno, combinando la línea blanca con tonos oscuros o destellos de purpurina. Este giro moderno aporta un aire divertido y elegante, ideal tanto para uñas cortas como largas.

Cómo mostrar uñas impecables

Aunque debes ir al centro de belleza para que tus uñas estén fantásticas, una parte del cuidado debe realizarse en casa. “Mantener siempre las uñas y cutículas bien nutridas e hidratadas. Recomiendo tener siempre en tu mesita de noche, en el coche y en tu mesa de trabajo aceite nutritivo especial para uñas. Para ello, productos nutritivos como el Aceite de cutículas de You Are The Princess o la crema de manos Laluz by Lourdes Moreno. Como añadido, siempre puede aplicarse un toque divertido a través de productos como las stickers nails de You Are The Princess.

Cuida las manos y las uñas con Eau Thermale, la Crema de Agua de Manos de Uriage, un cuidado ultra-emoliente enriquecido en Agua Termal de Uriage que forma un guante invisible y protector sobre las manos, es un verdadero escudo contra las agresiones climáticas. Esta crema aporta suavidad y confort a las manos secas y dañadas. Las uñas lucen fuertes en unas manos hidratadas.

Hydra Vizor, la crema para las manos con SPF15 de Fenty Skin que hidrata, suaviza y protege del sol con un SPF15. Ayuda a combatir los signos del envejecimiento, sin efecto grasiento. Para todo tipo de pieles.

Nail Envy Strengthener Esmalte y Fortalecedor de Uñas de OPI es tu solución para uñas más fuertes y saludables. Su fórmula enriquecida con proteína de trigo y calcio, potenciada por la innovadora Tri-Flex Technology™, actúa como un escudo líquido, construyendo capas que refuerzan y protegen tus uñas de manera efectiva.