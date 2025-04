Adiós a las arrugas: la nueva tendencia ‘Peel pads’ que arrasa entre mujeres maduras que rejuvenece y alisa la piel

La nueva tendencia Peel pads o su traducción en español, las almohadillas exfoliantes o para hacer peelings promete rejuvenecer i alisar la piel. El cuidado de esta parte tan importante de nuestro cuerpo está cada vez más de moda en redes sociales o de la mano de las principales expertas en este sector. La piel del rostro puede sufrir las consecuencias de una serie de elementos que pueden acabar de darnos unos problemas que quizás no esperaríamos.

Es importante estar al día de cada una de las tendencias que va apareciendo y de sus posibles consecuencias o beneficios sobre la piel. De esta manera conseguiremos aquello que necesitamos. Un elemento o herramienta que puede marcar la diferencia, sin necesidad de usar nada más en el cuidado de la piel, son las almohadillas que ayudan a limpiarla, pero sobre todo eliminan las impurezas. Además, de preparar una base que puede estar afectada por estos cambios que necesitamos poner en práctica y que pueden ser esenciales. Es hora de estar pendientes de la nueva tendencia en cuidado de la piel, la llamada peel pads que está triunfando en medio mundo.

Arrasa entre mujeres maduras rejuvenece y alisa la piel

Las pieles maduras son las más difíciles de cuidar, sin duda alguna, estamos ante un reto que nos hará estar muy pendientes de él. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Llega un destacado cambio de ciclo que, sin duda alguna, se acabará convirtiendo en una realidad.

Llegaremos a un punto en el que necesitamos estar muy pendientes de un cambio en las rutinas de la piel que nos hacen modificar los productos y hasta las herramientas que usamos para tratar de lucir la mejor piel posible. La piel madura puede estar en su mejor momento con pequeños retoques que será n esenciales para conseguir aquello que queremos.

Una piel más joven y libre de arrugas es posible. Con la ayuda de determinados productos y realizando un cuidado diario. No sirve de nada estar pendiente de un cambio que puede ser el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves.

Llega una tendencia que realmente puede cambiarlo todo y nos entrega directamente algunos elementos que serán los que nos acompañarán en unas jornadas en las que todo es posible.

Las arrugas tienen los días contados con este producto

Es momento de apostar por una serie de elementos que pueden ser los que marquen estos días que tenemos por delante. Es hora de apostar claramente por algunos datos que hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta. Un cambio que puede ser significativo.

Tal y como nos explica desde el blog de Amylaurenson: «Las almohadillas de peeling son una manera fácil de exfoliar la piel para que su cutis se vea y se sienta brillante y suave. También son rápidos de usar, alejando la piel muerta que puede emparar tu tez y evitar que los ingredientes activos de tu cuidado de la piel entren. Además, son el paso ideal de preparación previa al maquillaje. Alise una almohadilla empapada en ácido sobre su rostro, siga con sus sueros e hidratante y habrá creado el lienzo perfecto para el maquillaje».

Siguiendo con la misma explicación: «Las almohadillas de peeling también están aprobadas por expertos. La influencer y diseñadora Lorna Luxe jura por las almohadillas de peeling Alpha Beta Dr. Dennis Gross, mientras que la maquilladora Katie Jane Hughes a menudo prepara su piel con las almohadillas faciales Elemis Dynamic Resurfacing, sin embargo, ninguna de las dos es barata. Pero eso no significa que no puedas incluir las almohadillas de peeling en tu rutina si no estás en la posición o el estado de ánimo para derrochar, a continuación he reunido la lista definitiva de almohadillas de peeling para adaptarse a cada tipo de piel y presupuesto. Dependiendo de lo robusta que sea su tez, es posible que desee usar las almohadillas diariamente (como las almohadillas Nip+Fab y Elemis que están diseñadas para la aplicación diaria) o 2-3 veces por semana, por lo que vale la pena tenerlo en cuenta al mirar el precio. Por supuesto, sería negligente de mi parte no mencionar al elefante en la habitación aquí… las almohadillas de peeling no son exactamente ecológicas, ya que usas cada almohadilla solo una vez antes de enlalar. Si estás tratando de ser más consciente del medio ambiente con tu rutina de belleza, entonces tengo solo la solución a continuación, para que aún puedas cosechar los beneficios de la almohadilla exfoliante sin el desperdicio no deseado».

Puedes encontrar estas almohadillas en tiendas especializadas que pueden acabar siendo las que marquen un antes y un después.