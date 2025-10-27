Durante muchos años, el Fortuna fue el escenario de los veranos de la Familia Real en Mallorca. Al Rey Juan Carlos le gustaba salir a navegar en este yate, un regalo de un grupo de empresarios baleares que formaban parte de Fundación Turística y Cultural de Baleares -Fundatur- en el año 2000, en sustitución de otro barco con el mismo nombre. Fue allí donde se captaron las primeras imágenes de doña Letizia, entonces princesa de Asturias, en bikini, pero la embarcación fue también testigo durante muchos años de las vacaciones de los Borbones y sus invitados, entre ellos, la familia de la Reina Sofía.

Sin embargo, en 2013, un año antes de su abdicación, el Rey Juan Carlos anunció a través del entonces jefe de la Casa de S.M. el Rey, Rafael Spottorno, que renunciaba a su uso y lo cedía a Patrimonio nacional. De esta manera evitaba tener que hacerse cargo de los altos costes de mantenimiento.

El yate Fortuna en las aguas de Baleares. (Foto: Gtres)

Patrimonio Nacional decidió devolverlo al grupo de empresarios e instituciones que lo habían puesto a disposición del Rey Juan Carlos y su familia. Este grupo lo vendió a Balearia por más de dos millones de euros y la naviera a su vez también lo puso en el mercado, eso sí, sin éxito. No obstante, a pesar de que no se consigue vender -y eso que se ha rebajado su precio-, a la espera de que llegue un comprador, la naviera ha apostado por alquilarlo para intentar sacarle algún beneficio.

En estos momentos, el yate se encuentra atracado en el puerto de Ibiza. Ya no se llama Fortuna, sino que tiene otro nombre y se puede alquilar por días, tanto para proyectos concretos o simplemente para conocer cómo era la vida de la Familia Real a bordo. Cualquier persona que pueda pagar los 15.000 euros de alquiler diarios puede acceder a él.

Esto es lo que ha pagado una productora de Estados Unidos, que lo ha reservado para grabar un reality. Un programa especial en el participan niñeras que cuidan de los hijos de padres millonarios. Este proyecto se ha grabado durante varias semanas, aunque el rodaje ya ha terminado.

El yate Fortuna tras el cambio de nombre. (Foto: Gtres)

Aunque todavía no se sabe la fecha concreta en la que se estrenará el formato, sí que ha trascendido que se trata de un programa que se va a emitir en la plataforma Dinsey +. Eso sí, no está claro si va a ser un contenido disponible en España, o si quedará restringido a otros países. El rodaje se ha llevado a cabo en varias zonas destacadas de las islas, no solamente en el barco, así como en algunas villas espectaculares.

El Fortuna, que ahora se llama Foners, ha cambiado de aspecto y fue sometido a una intensa remodelación en el año 2023. El yate tiene ahora el casco de color azul noche y uno de los camarotes tiene el nombre del Rey Juan Carlos. De esta manera, mantiene muchas de las características de la época en la que fue escenario de los veranos de la Familia Real.