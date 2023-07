Victoria de Suecia acaba de cumplir 46 años y, al igual que otros royals de su generación como Federico de Dinamarca o Haakon de Noruega, su camino hacia el trono se está haciendo un tanto largo. No tanto como la casi ‘eterna’ espera del actual rey Carlos de Inglaterra, pero sí un tanto pesada, sobre todo, si se tiene en cuenta que otros como Guillermo de Holanda, Felipe de los Belgas o Felipe VI llevan ya una década de reinado -o están a punto de cumplirla-. Sin duda, para los que todavía están ‘un paso por detrás’ no debe de resultar sencillo, pero a nadie se le escapa que las monarquías son una institución en la que, en realidad, el Rey -o la Reina-, no debería tener la intención de abdicar, por lo que la longevidad de los soberanos puede convertirse en un pequeño ‘inconveniente’ para sus sucesores.

No obstante, parece que Victoria está cómoda en su papel de princesa heredera, y eso que no siempre estuvo destinada a ser la que llevara la Corona. Victoria nació como primogénita de los Reyes, pero en aquel momento, la Ley Sálica impedía a las mujeres reinar en Suecia. Una cuestión que, en principio generó un gran disgusto a su padre, ya que los médicos le dijeron que no podría tener más hijos. Esto provocó que grupos feministas presionaran para que se reformase la Constitución y se aboliese la Ley.

Para cuando esto ocurrió, la Princesa ya tenía tres años y un hermano, Carlos Felipe, que sí podía reinar. Por eso, insistió en que no era necesario reformar nada. Sin embargo, en 1980 se produjo el cambio con efectos retroactivos y la Corona recayó sobre Victoria. Ella será la cuarta reina de Suecia, después de Margarita en 1389; la reina Cristina, una de las mujeres más importantes del siglo XVII y Ulrika Eleonora, que estuvo tan solo dos años en el trono, comprometida con la abolición de la monarquía absoluta. El padre de la futura reina, a pesar de que ahora está muy complacido con su papel, nunca entendió que no dejaran a su hijo reinar.

Victoria de Suecia con la princesa Mette Marit de Noruega. / Gtres

Aunque en muchas ocasiones se ha hablado de la cercanía y las similitudes entre las monarquías nórdicas -especialmente Suecia y Noruega-, lo cierto es que entre Victoria de Suecia y Marta Luisa de Noruega hay una diferencia muy clara. Marta Luisa podría haber estado en la misma posición que la heredera sueca, pero en su caso, las leyes no se cambiaron con efecto retroactivo, sino que ya quedó Haakon como heredero. No fue porque no hubiera existido la posibilidad, sino porque ella no quiso asumir este rol. Es por este motivo por el que su sobrina, Ingrid, además de ser la mayor de los hijos de los actuales herederos, no se ha visto superada en la línea de sucesión por su hermano Sverre Magnus. Pero esa es otra historia.

Victoria de Suecia con un modelo negro de H&M / Gtres

A día de hoy, el protagonismo de la princesa Victoria es muy considerable, aun cuando tanto el rey Carlos Gustavo como la reina Silvia siguen desarrollando actividades de agenda. Es más, en una insólita decisión hace unos años, en el otoño de 2019, el monarca anunció que solo los hijos de la heredera recibirían el tratamiento de Alteza Real, mientras que el resto, aunque mantendrían los títulos que se les otorgaron por nacimiento, no formarían parte de la Familia Real y no tendrían ningún papel oficial. Un paso adelante por parte de Carlos Gustavo que ya ha tenido repercusión en otras monarquías, como es el caso de Dinamarca.

Victoria de Suecia es una mujer de su tiempo, muy concienciada con el medio ambiente y también con temas relacionados con cuestiones sociales. Por ejemplo, ella es uno de los máximos exponentes de Europa en lo que respecta a apoyar a la moda local, con una filosofía sostenible y de precio asequible, con firmas como H&M. Algo que, por ejemplo, hace mucho la Reina Letizia, que ha sabido aprovechar el interés que generan sus looks para mandar un mensaje. La hija de Carlos Gustavo y Silvia nunca ha estado en las listas de royals más influyentes o elegantes de Europa, pero su manera de entender el papel de la moda es muy importante y sirve de ejemplo para el resto.

Victoria de Suecia con un look vintage de su madre / Gtres

Sin duda, lo más importante es que la Princesa, a pesar de todo -la ‘decepción’ de su padre, los problemas de anorexia del pasado…- ha sabido encontrar su lugar y se convertirá, más pronto que tarde, en la primera reina de Suecia de la época contemporánea. Una reina que encontró el amor en un gimnasio y que se enfrentó a todos para construir su propia familia, su verdadero refugio ante cualquier adversidad.