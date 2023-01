El novio de la princesa Marta Luisa de Noruega es, ante todo, una persona polifacética. El chamán Shaman Durek siempre ha dicho que es capaz de percibir el entorno con todos los sentidos y que trabaja para disipar energías negativas, ayudar a las personas a la expansión espiritual y a que optimicen su propio ‘yo’. El prometido de la Princesa se define a sí mismo como un ‘sanador’, pero ello no es óbice para que pueda explorar otras facetas.

Esto es exactamente lo que acaba de hacer. El chamán acaba de presentar un nuevo proyecto en el ámbito de la música. Con el título My House, Durek Verrett ha lanzado un remix. Un tema en el que el chamán colabora con otros dos dj y que combina elementos de diferentes géneros: funk, jazz, soul y electro. Sin duda, una apuesta diferente con la que el futuro yerno del Rey Harald sorprende con una nueva faceta, aunque no es la única. De hecho, además de su trabajo como chamán -por el que cobra más de 1500 euros por sesión-, Durek Verrett ha escrito un libro, presenta un podcast e incluso tiene su propio merchandising.

Lo que no se sabe, por el momento, si este proyecto es algo puntual en la carrera del chamán o si el novio de Marta Luisa de Noruega tiene la intención de desarrollar de manera más profesional esta faceta profesional.

Una boda en stand by

A pesar de que la pareja anunció su boda hace tiempo, por ahora no se ha confirmado cuándo será el enlace entre ambos. Lo cierto es que los problemas de salud del chamán están condicionando mucho el desarrollo de los acontecimientos.

Tal como trascendió hace tiempo, el chamán no se ha caracterizado por tener una buena salud, es más durante dos años fue en silla de ruedas y tuvo que ir a diálisis más de ocho meses. Él mismo ha contado los detalles de un problema que sufrió de pequeño y que todavía le acarrea algunas secuelas: «Tenía la presión arterial alta, al igual que mi padre y mi abuelo, pero nunca me lo tomé en serio. Entonces, destruyó mis riñones y sufrí un paro cardíaco. Fue uno de los momentos más decisivos de mi vida. Estuve muerto durante cuatro minutos y cuando me reanimaron sufrí una lesión en el cerebro». Ahora parece que no atraviesa su mejor momento y que, por eso, la boda está sin fecha definida.

La relación entre la Princesa y el chamán fue muy criticada desde el principio. Es más, algunos de los antiguos compañeros de Durek han llegado a describirle como una persona tóxica, capaz de manipular al resto. Sin embargo, estas acusaciones no han tenido ningún tipo de repercusión en la relación de la Princesa con el chamán. Es más, la hija de los Reyes Harald y Sonia de Noruega está tan comprometida con él y con la labor que desarrollan juntos, que incluso ha renunciado a su título de ‘princesa’ de manera oficial y a todas sus responsabilidades institucionales.