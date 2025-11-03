A la venta en Aliexpress el clon de la tiara más icónica de Máxima de Holanda

El acceso a las joyas de la realeza está restringido a miembros de las diferentes casas reales. Por eso, cuando desde algunas productoras se plantean llevar a cabo series o películas sobre royals se encuentran con dificultades para poder recrear looks, sobre todo, en lo que respecta a estas piezas. No es habitual que las grandes alhajas salgan de sus estuches para aparecer en televisión, salvo que estemos hablando de un documental o algo similar, como hizo en su momento la reina Silvia de Suecia. Por eso es necesario recurrir a piezas de imitación que se parezcan a las originales y permitan recrearlas lo mejor posible.

Accesorios de atrezzo como tiaras, pulseras, coronas u otras joyas sin las que no se puede contar la historia y que muchas veces son obra de expertos artesanos, pero otras no tanto, sino que se pueden encontrar réplicas en plataformas de venta online.

Esto es lo que ha pasado con una de las diademas más icónicas de la reina Máxima. La tiara de diamantes y zafiros que llevó el día que Guillermo de Holanda se convirtió el rey y que puede encontrarse por menos de 100 euros en una conocida plataforma de comercio electrónico.

Ha sido el periodista holandés Rick Evers el que ha desvelado en las redes sociales que para la segunda temporada del biopic sobre Máxima de Holanda se ha recurrido a esta plataforma para recrear la diadema que Delfina Chaves lleva en su papel el día en el que la argentina pasó de princesa a reina consorte. «Que se invierta tanto dinero en una serie. Para luego conformarse con la versión de AliExpress de la tiara», ha escrito el periodista en una publicación en su perfil, en el que ha compartido una imagen del cartel promocional de la serie, así como de la pieza que se puede comprar en la plataforma.

La diadema en cuestión es una pieza histórica creada a finales del siglo XIX por la casa francesa Melleiro. Con 31 zafiros, 655 diamantes y un gran zafiro central que antes formaba parte de un broche, esta diadema fue un regalo del rey Guillermo III a la reina Emma. La tiara ha pasado de generación en generación hasta llegar a la actual y fue usada por Máxima en la proclamación de su marido como jefe de Estado. Es una de las piezas más emblemáticas y valoradas del joyero de los Orange y además de su versión completa, también se puede llevar en versión simplificada, combinada con accesorios a juego.

El impresionante joyero de los Orange

La familia real de los Países Bajos puede presumir de contar con uno de los joyeros más impresionantes de Europa, con permiso de los suecos y de los Windsor. A lo largo de las últimas décadas hemos podido ver a la reina Máxima sacándole mucho partido a los tesoros de los Orange, desde tiaras a otras alhajas. Diademas de diamantes, rubíes, esmeraldas y otras piedras forman parte de una colección de la que ya empieza a disfrutar la actual heredera, la princesa Amalia.