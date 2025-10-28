Amalia de Holanda rescata el vestido ‘pavo real’ de su abuela que ya conquistó a Máxima

Un vestido, tres generaciones. Amalia de Holanda ha sorprendido en su último acto oficial al rescatar del armario de su abuela un espectacular diseño de color verde que ya llevó también su madre, la reina Máxima. La princesa de Orange acompañó a sus padres a la celebración del 750 aniversario de Ámsterdam, una cita en la que se ha llevado todas las miradas precisamente por su elección de estilo.

La hija mayor de los reyes de los Países Bajos tiene cada vez más presencia pública y protagonismo en actos oficiales. La vimos durante el relevo en el trono en Luxemburgo, donde rivalizó en elegancia y sofisticación con una de las princesas de su generación que también está llamada a ocupar el trono: Elisabeth de los belgas. Ambas mantienen una relación estrecha, fruto de la buena amistad que siempre han unido a sus madres, a lo que se suma que tienen una edad similar y la cercanía geográfica.

Amalia de Holanda en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Un vestido de su abuela Beatriz

En esta ocasión, la princesa de Orange ha querido recurrir al vestidor de la princesa Beatriz con un impresionante modelo en un intenso color verde. Un vestido de corte midi, con manga larga y bordado con lentejuelas y plumas de avestruz. El vestido fue confeccionado a principios de la década de 1980 por Theresia Vreugdenhil para una visita que la entonces reina hizo a Bélgica.

Más de cuatro décadas después se ha confirmado que es una de las prendas de su armario que mejor ha resistido el paso del tiempo. Tanto que la reina Máxima decidió pedírselo a su suegra y lo ha lucido en varias ocasiones a lo largo de los años. La madre de la princesa de Orange ha hecho algunas modificaciones al diseño original para adaptarlo a su silueta y a sus gustos.

Ahora ha sido Amalia la que ha querido darle una nueva oportunidad a este vestido, uno de los más icónicos del armario de su abuela. La princesa lo ha combinado con unos zapatos de tacón en color negro, bolso tipo clutch y abrigo largo a tono con los complementos. Amalia ha llevado el cabello recogido, un detalle que elevaba aún más el estilismo y que permitía que se vieran a la perfección los pendientes que ha escogido para esta velada.

Un armario compartido

Aunque es la primera vez que vemos a la princesa de Orange rescatando prendas del armario de su abuela, en el caso de su madre sí que es habitual que tanto ella como sus hermanas recurran al vestidor de Máxima de Holanda para buscar ideas de looks.

Por ejemplo, Amalia ha lucido algunas de las capas que tanto gustan a la argentina, además de las joyas, por las que la heredera siente especial devoción. También sus hermanas, en especial la princesa Alexia, suelen recurrir a prendas de la reina, aunque en su caso lo hace sobre todo en estilismos más informales en los que los guiños a Argentina están muy presentes.