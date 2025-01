Netflix estrena el próximo miércoles 15 de enero la nueva serie Meghan Markle ‘With Love, Meghan’. Se trata de una docuserie de 8 episodios con una duración de 33 minutos cada uno, en los que podremos ver a la royal haciendo gala de sus dotes culinarias. A pesar de su mala relación con el rey Carlos III, éste le desea toda la suerte del mundo en su nuevo proyecto, según ha explicado el experto en realeza Richard Eden en The Daily Mail. Afirma además que la familia política de la duquesa de Sussex no tiene nada que temer al estreno de la nueva serie.

Familia Real británica.

Una fuente de palacio desveló a Eden que «todos quieren que sea un éxito. Y eso es porque, si lo es, ella y Harry no necesitarán explotar sus conexiones reales nuevamente. Lo último que alguien quiere es otro Spare, esta vez de Meghan». Teniendo en cuenta estas declaraciones, podría tratarse de un deseo envenenado, ya que quieren que le vaya bien para que no provoque otro escándalo relacionado con la Familia Real británica. Es probable que Meghan se haya sorprendido al escuchar el deseo de su suegro, con el que no tiene ninguna relación a día de hoy.

Harry y Meghan decidieron hace tiempo alejarse de la realeza y formar una familia lejos del foco mediático. Los hijos de la pareja, Archie y Lilibet, apenas tienen contacto con su familia paterna. El primogénito dejó Londres cuando tenía siete meses, y su hermana pequeña ha pisado suelo británico una sola vez, con motivo de su primer cumpleaños que coincidía además con el Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

Posado Familia real británica.

La tensión con los royals británicos se acentuó tras la polémica entrevista que ofrecieron los duques de Sussex a la veterana presentadora Oprah Winfrey. Meghan tachó de racista a su familia política al explicar que había cierta preocupación en palacio por el tono de piel que tendría su primer hijo. Tampoco dejó en muy buen lugar a su cuñada, Kate Middleton, al relatar una situación en la que la princesa de Gales hizo que Markle terminara llorando: «estaba molesta por algo relacionado con los vestidos de niña y las flores; me hizo llorar y realmente hirió mis sentimientos». Desde palacio no hicieron ninguna declaración pública respondiendo a la mujer de Harry, aunque sus confesiones caerían como un jarro de agua fría.

Kate Middleton y Meghan Markle.

La pregunta del millón ahora es si la nuera del rey Carlos III aprovechará su nueva ventana de Netflix para criticar a su familia política. La plataforma explique que este nuevo proyecto «reinventa el género de programación de estilo de vida, combinando instrucciones prácticas y conversaciones sinceras con amigos, nuevos y viejos». El príncipe Harry también aparecerá en algún episodio aunque la gran protagonista será su mujer.