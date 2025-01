Carlos III felicita a Kate Middleton por su cumpleaños con una preciosa fotografía

Los reyes Carlos III y Camila han sido los primeros en felicitar a la princesa de Gales en uno de sus cumpleaños más especiales. Este 9 de enero Kate Middleton ha cumplido 43 años y aunque no se han confirmado los detalles de cómo lo va a celebrar, desde las cuentas oficiales de la familia real le han querido dedicar una bonita felicitación. Como suele ser habitual en fechas importantes para los miembros en activo de ‘La Firma’, se ha recurrido a una fotografía de la princesa de Gales, junto a la cual se ha escrito el siguiente mensaje: «Le deseamos un feliz cumpleaños a la princesa de Gales».

Los reyes Carlos III y Camila han escogido una imagen muy reciente de la esposa del príncipe Guillermo. En concreto se trata de una instantánea del pasado 25 de diciembre, cuando la familia real acudió a un servicio religioso en la iglesia de St. Mary Magdalene en Norfolk con motivo de la Navidad. Había una gran expectación por ver a Kate Middleton y decenas de personas se concentraron en las inmediaciones del templo para poder saludarla. En la fotografía se ve a la princesa recibiendo un ramo de flores de una de las personas que se acercaron hasta allí. Kate Middleton, vestida con un abrigo verde y tocado a juego, mira de perfil a la cámara, muy sonriente.

La felicitación de Carlos III a Kate Middleton. (Foto: Redes sociales).

Desde el Palacio de Kensington por ahora no han dado información sobre los planes de la familia real en esta jornada, pero lo que sí se sabe es que tanto los reyes como el príncipe de Gales tienen sus agendas despejadas. De hecho, el rey Carlos III ha enviado a su hermano menor, el príncipe Eduardo, como representante de la institución en los funerales del ex presidente Jimmy Carter. Una cita en la que cabría haber esperado al heredero. No se conoce el motivo exacto por el que el monarca no ha recurrido a su hijo mayor, aunque es posible que se deba a que haya querido respetar el cumpleaños de su nuera. Además, justo esta semana los hijos de la pareja han retomado las clases tras las vacaciones.

La familia real en Norfolk. (Foto: Gtres).

Un cumpleaños muy especial

Para Kate Middleton este cumpleaños es más especial si cabe, ya que el pasado mes de septiembre terminó el tratamiento de quimioterapia preventiva y se encuentra muy recuperada. La princesa de Gales ya ha retomado parte de sus compromisos en las últimas semanas, pero no se ha confirmado cuándo volverá del todo a la agenda. Desde la institución no quieren ejercer ningún tipo de presión sobre ella y quieren dejar que se tome las cosas con calma y marque sus propios tiempos.