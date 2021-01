Desde hace algún tiempo, Felipe Varela apenas ha hecho acto de presencia en el armario de la reina Letizia. El que fuera su modista de cabecera ha ido dejando paso a nuevas marcas, hasta el punto de que incluso en algunas citas importantes la Reina ha apostado por otras firmas. Es cierto que desde que Eva Fernández se convirtiera en estilista de doña Letizia, el ‘monopolio’ de Varela tocó fondo, abriendo camino a Carolina Herrera -a quien de alguna manera la esposa de Felioe VI siempre se ha mantenido fiel- o a Hugo Boss, junto con marcas menos conocidas como Cortana o Michael Kors, así como las firmas low cost de las que siempre que puede tira la Reina.

Sin embargo, ha sido en los últimos dos años cuando la presencia de Varela ha sido cada vez menor, limitada prácticamente solo a actos de especial relevancia para doña Letizia, como son la entrega de los Premios Princesa de Asturias o la Pascua Militar. La Reina siempre estrenaba algún diseño del modista en estos actos y rescataba piezas de fondo de armario de la firma a lo largo del año, aunque lo hacía de forma bastante dispersa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de V A R E L A (@varelaofficial)

Sin embargo, algo ha cambiado. Al margen de la complicada situación de los últimos meses a causa de la pandemia, lo cierto es que ya hace tiempo que doña Letizia no recurre a su modista de cabecera. No lo hizo en la entronización del emperador Naruhito a finales de 2019, ni tampoco en las últimas fotografías oficiales que desde la Casa de S.M. el Rey se han distribuido de los miembros de la Familia Real. Pero el pasado año sí que se mantuvo fiel a Varela para el Día de la Hispanidad, los Premios Princesa de Asturias y en la Pascua Militar, algo que ha cambiado, en parte, este año. El 12 de octubre, siguiendo la tendencia de austeridad que ha marcado los últimos tiempos, doña Letizia recuperó un diseño de su fono de armario y esta vez sí que era de Varela. Un conjunto de vestido y abrigo en rojo que la Reina había estrenado en un viaje a Japón y que ha lucido en, al menos, una ocasión más. En Oviedo, rompiendo con todas las expectativas, la esposa de Felipe VI se decantó por uno de sus mejores looks de los últimos tiempos: un diseño azul noche con detalle floral en el hombro de DelPozo, como tributo al color del Principado.

En su primer acto del año se esperaba que doña Letizia continuara con la línea de austeridad que ha mantenido a lo largo de este complicado año y así ha sido en cierta manera. Por primera vez, la Reina no se ha decantado por Varela para este primer acto, pero ha apostado por un look sobrio en blanco y negro. Una combinación de falda y blusa en la que destacaba esta última, de la firma Maksu, que se estrena en el vestidor de la consorte, al igual que hizo meses atrás en el de la princesa de Asturias.

Pese a que hace tiempo que la Reina no estrena prendas de quien en su día fue su aguja de oro, lo cierto es que ahora Varela acaba de anunciar a través de su página web una serie de prendas que serían muy del gusto de doña Letizia, por no hablar de las que tiene en rebajas. Ya que la consorte se ha animado a estrenar look en su primer acto año, podría ser un indicativo de un cambio de rumbo en su armario, de manera que quizás sorprenda con alguna de las piezas que propone Varela o con sus irresistibles ofertas de rebajas.