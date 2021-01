Hay tradiciones que ni la pandemia consigue romper y, aunque marcada por las restricciones del coronavirus, don Felipe, doña Letizia y sus hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, no han faltado a la típica merienda de Reyes que cada año celebran en casa del padre de la Reina. Pasadas las cinco de la tarde, Sus Majestades llegaban al domicilio de Jesús Ortiz situado en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Se trata de un ágape en el que degustan el típico roscón y además se hace el intercambio de regalos.

Los Reyes han sido fotografiado llegando en su vehículo particular. Era don Felipe quien conducía mientras que doña Letizia iba a su lado en el asiento del copiloto y detrás, Leonor y Sofía. A pesar de que no han cancelado su asistencia a esta cita, la pandemia sí ha marcado el encuentro familiar. Además de que la Familia Real llevaba puestas sus mascarillas, en esta ocasión las restricciones en cuanto a las reuniones grupales de no convivientes han hecho que Telma Ortiz, su pareja y su hija Amanda, sean los grandes ausentes de la jornada. Los Reyes, sus hijas y el matrimonio formado por Jesús Ortiz y Ana Togores ya suman seis asistentes, que es el límite establecido en la Comunidad de Madrid.

Esta reunión con los Ortiz lleva vigente desde que se hizo oficial el compromiso de doña Letizia con el entonces Príncipe de Asturias. Por aquel entonces las tres hermanas -Letizia, Telma y Erika-, acudían a la casa de su padre para disfrutar de la tarde de Reyes. Años después, y con la marcada ausencia de Erika, Carla Vigo disfrutaba entonces de esta tarde de regalos con sus primas pequeñas, Leonor y Sofía.

Don Felipe y doña Letizia han tenido tiempo de descansar y de cambiarse de ropa, después de haber celebrado la Pascua Militar por la mañana, en un acto igualmente marcado por la pandemia y con la sombra de la polémica que rodea al Rey Emérito que el martes celebró su 83 cumpleaños en Abu Dabi y, según ha publicado el portal VANITATIS, con la única compañía de su hija, la Infanta Elena. Ha sido un 2020 complicado para el conjunto de la sociedad y para la Corona en especial, sobre todo desde que don Juan Carlos decidió abandonar España con rumbo a los Emiratos Árabes a principios del mes de agosto.

Felipe y Letizia ya habían cerrado filas entorno a la Corona y además se impulsó la figura de Leonor, que ha tenido más presencia en distintos actos, así como en algunas citas de la agenda oficial de sus padres. Tanto la Princesa de Asturias como su hermana, la Infanta Sofía, acompañaron a los Reyes en algunas ciudades españolas durante su tour veraniego por las distintas ciudades, donde conocieron de primera mano el impacto de la pandemia, en un intento por promover el turismo nacional y mostrarse además más cercanos a los ciudadanos, que han encontrado a unos monarcas volcados en los problemas sanitarios y económicos provocados por el coronavirus.

Don Juan Carlos fuera de España

Mientras tanto, el Rey Emérito permanecía en los Emiratos Árabes desde su llegada el 3 de agosto. A lo largo de estos meses han sido pocas las informaciones que han trascendido sobre su estancia allí. Permanece alojado en el lujoso hotel Emirates Palace donde ha recibido la visita de su hija mayor en dos ocasiones. La primera a finales de noviembre coincidiendo con el 45 aniversario de su Coronación, y la segunda durante esta semana. Al parecer la hija mayor de don Juan Carlos y doña Sofía, ha querido acompañar a su padre durante la celebración de su 83 cumpleaños. Y lo ha hecho sola, sin la compañía de sus hijos y después del escándalo que les señalara en el caso de las tarjetas opacas por las que, entre otras cosas, tanto ella como Froilán y Victoria Federica se habrían beneficiado de su uso, abonando la compra de un caballo, el pago de clases de piano y varios trayectos en UBER.