Es habitual que en esta época del año numerosos miembros de las distintas familias reales aprovechen para disfrutar de unas vacaciones en la nieve. Estaciones como Gstaad, Courchevel, Crans Montana, Lech o Verbier reciben en estas fechas visitantes ilustres como los Grimaldi, los príncipes Mary y Federico de Dinamarca o los Reyes Máxima y Guillermo de Holanda.

En el caso de estos últimos, es habitual que cada temporada viajen a Lech, donde aprovechan para pasar tiempo todos juntos, no solo los Reyes y sus hijas, sino también la princesa Beatriz, la princesa Mabel o el príncipe Constantino. De hecho, suelen posar todos juntos en sesiones de fotos que nos regalan entrañables y divertidas imágenes para el recuerdo. Este año no ha sido una excepción, aunque las circunstancias sí han cambiado.

Tal como se ha podido saber, los Reyes viajaron a la estación de esquí el pasado 25 de febrero, una vez terminaron con sus compromisos oficiales, pero esta vez ha habido un total silencio sobre la estancia de Máxima y Guillermo en Austria. Algo que, por una parte, no es extraño, ya que suelen ser bastante tajantes con sus vacaciones privadas.

Y es que este año, los Reyes están más solos que otras veces. Se sabe que la princesa Alexia no ha viajado y hay dudas en el caso de Amalia. En el caso de Amalia, la heredera ya ha finalizado sus estudios escolares y está disfrutando de un año sabático antes de empezar la universidad. Unos meses que la joven está aprovechando para viajar y conocerse a sí misma. Recientemente, se ha tenido constancia de que Amalia ha tenido un pequeño contratiempo y se ha filtrado una fotografía de la Princesa con muletas. Según ha trascendido, la hija de Máxima y Guillermo estuvo recientemente esquiando en Lech, pero no se sabe si ha seguido allí.

En el caso de la princesa Alexia, se encuentra estudiando en Gales, en el mismo centro que la Princesa Leonor, pero ambas no tienen vacaciones hasta el mes de abril, por lo que no ha podido acompañar a su familia. No obstante, la princesa Ariane sí que está con ellos.

La última vez que se tuvo constancia de la presencia de la familia en Lech fue en 2020, coincidiendo con los primeros brotes de la pandemia del coronavirus. El pasado año, sin embargo, dada la situación y después de las críticas por la actitud de la familia real en sus últimas vacaciones en Grecia, Máxima y Guillermo no viajaron a Lech. Ya que esta vez no hemos podido disfrutar de sesión de foto familiar, solo nos queda esperar al próximo encuentro con los medios y a que el año que viene nos deleiten con una nueva oportunidad de verles en un entorno en el que disfrutan al máximo.

Se espera que los Reyes retomen su agenda institucional a principios de la semana y está previsto que reciban en el Palacio Noordeinde el próximo martes a un grupo de ucranianos, con los que conversarán sobre la crítica situación de los últimos días tras la invasión por parte de Rusia.