La ‘trampa’ de Victoria Eugenia con los diamantes que Juan Carlos I recuerda con humor en su biografía

El libro de memorias del Rey Juan Carlos, Reconciliación, no solamente repasa algunos de los aspectos de su vida y los episodios relevantes de la historia de la monarquía desde la restauración hace ya medio siglo, sino que también incluye algunas anécdotas personales. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con su abuela, la reina Victoria Eugenia, quien estos días es la protagonista de una extensa exposición en la Galería de las Colecciones Reales que fue inaugurada recientemente por los Reyes don Felipe y doña Letizia.

La esposa de Alfonso XIII pasó la última parte de su vida en el exilio, en Suiza, aunque volvió a España a finales de los años 60 para asistir al bautizo de Felipe VI, de quien ejerció como madrina. Poco más de un año después, falleció en Lausana a los 81. Su entierro se celebró inicialmente en Suiza, pero años después sus restos fueron trasladados a San Lorenzo de El Escorial.

La reina Victoria Eugenia con una tiara con esmeraldas. (Foto: Gtres)

La abuela del Rey Juan Carlos era una apasionada de las joyas y a lo largo de su vida atesoró una impresionante colección. Algunas de las piezas más importantes han llegado directamente a Felipe VI y a doña Letizia debido a que Victoria Eugenia dejó establecido en un codicilo testamentario que una serie de alhajas debían quedar en manos del rey para uso de las reinas de España. Sin embargo, otras joyas sirvieron a Ena para sufragar sus gastos en el exilio.

Cuando Victoria Eugenia tiraba de joyero

Una de las anécdotas que el padre de Felipe VI menciona en el libro hace referencia a cómo Victoria Eugenia recurría a sus joyas cuando necesitaba dinero. La reina tenía un impresionante collar de chatones que fue creciendo con el paso de los años. Este collar es una de las piezas estrecha de su joyero y llegó a tener casi 100 chatones -empezó con 30-. Desde 1906 el rey Alfonso XIII le fue regalando diamantes a su esposa en fechas señaladas. Cuando la reina murió, el collar tenía 83 chatones auténticos que se repartieron entre su descendencia y 38 quedaron en otro collar que se incluyó en el lote de pasar.

La Reina Letizia con un collar de chatones. (Foto: Gtres)

«Cada vez que necesitaba dinero, iba a la joyería a vender uno de los diamantes de su gran collar de dos vueltas, que luego sustituía por otro falso. Nadie sospechaba nada. Nos lo contaba todo riendo, sin un ápice de amargura», recuerda el Rey Juan Carlos en Reconciliación, donde explica que la reina tuvo que deshacerse de varios de los diamantes para afrontar sus gastos en el exilio.

La Reina Victoria Eugenia en el bautizo de Felipe VI en Madrid. (Foto: Gtres)

Las palabras de Juan Carlos hacia su abuela

A lo largo de las páginas del libro, el Rey Juan Carlos habla con mucho cariño de su abuela. «Creo que es la persona más adorable que he conocido en mi vida. La quiero mucho, la quise mucho. Todavía me emociono cuando pienso en ella y en su incomparable bondad», dice el padre de Felipe VI sobre Victoria Eugenia. Sin duda, unas bonitas palabras que dejan claro lo especial que era su relación con la madre de don Juan.