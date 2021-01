El 2021 no ha empezado precisamente bien para la reina Isabel. A pesar de que la monarca se ha mostrado relativamente optimista en su tradicional mensaje de Navidad, lo cierto es que Isabel II acaba de recibir una triste noticia nada más comenzar el año y que pone de manifiesto que, por ahora, parece que las cosas no tienen visos de mejorar para los Windsor.

Tal como han confirmado medios británicos, una de las primas de la monarca acaba de fallecer a los ochenta y ocho años. Se trata de Lady Mary Colman, una de las parientes más queridas y cercanas a Su Majestad. Ha sido su familia quien ha dado a conocer la triste noticia a través de las página de diario “Daily Telegraph”, donde confirmaban que falleció el pasado día 2 de enero en su residencia en el condado de Norfolk, muy cerca de una de las casas predilectas de Isabel II, Sandringham. Aunque no se han revelado las causas de la muerte, en el texto publicado en prensa se especifica que falleció “pacíficamente en su casa”, pero se desconoce si Lady Mary se encontraba luchando contra alguna enfermedad.

Lady Mary Cecilia Bowes Lyon nació en la zona de Bedfordshire, donde pasó gran parte de su infancia. A los diecinueve años contrajo matrimonio con Sir Timothy Colman. Una de las bodas más importantes de la época, a la que no faltaron grandes personalidades como la reina madre, la actual reina Isabel o la princesa Margarita. La prima de la reina Isabel y su marido eran habituales en las fiestas que organizaban los Windsor, especialmente en Sandringham y en el castillo de Balmoral. De hecho, en 2013 fue la acompañante personal de la Reina en el servicio religioso con motivo del día de Navidad.

A Lady Mary se la conocía por dos de sus grandes pasiones, cada cual de ellas más dispar, a saber, el fútbol y la filantropía. Era una fiel seguidora del Norwich City y no se perdió ningún partido que el equipo jugó en casa durante treinta años. Gracias a sus vínculos con la Familia Real, Lady Mary fue nombrada dama de honor adicional de la princesa Alexandra, otra de las primas de la reina, en 1970.

En su faceta de filántropa, Lady Mary ejerció como presidenta de la Eastern Daily Press We Care 2000 Appeal; una iniciativa lanzada en octubre de 1998 «para establecer un fideicomiso caritativo duradero que brinde ayuda financiera y práctica a los cuidadores no remunerados en sus roles cruciales y a menudo infravalorados». Este proyecto supuso la fundación del Norfolk Millennium Trust for Carers, que lleva a cabo un trabajo vital ayudando a los cuidadores de todo el condado.

Entre sus aficiones más destacabas se encontraba la música: tocaba el piano de oído, cantaba con maestría y ejerció durante un tiempo como mecenas de la Sociedad Coral Barton Turf. La naturaleza fue otra de sus grandes pasiones, al igual que los animales, algo que compartía con la Reina. De hecho, a lo largo de su vida tuvo varias mascotas.

La muerte de Lady Mary ha sido uno de los últimos golpes para la reina Isabel en una etapa cuanto menos complicada. Además de la crisis interna por los escándalos del príncipe Andrés o la marcha de los Sussex, Isabel II se ha enfrentado al fallecimiento de algunos de sus allegados, como Lady Elizabeth Anson el pasado mes de noviembre, la de Lady Moyra Campbell o la de una de sus últimas mascotas, Vulcano.