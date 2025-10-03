La Reina Letizia ha vuelto a Navarra en el último de los actos de su agenda oficial. Una semana después de visitar la Comunidad Foral junto a Leonor en su debut como princesa de Viana, doña Letizia ha participado esta vez en la inauguración del Curso de Formación Profesional 2025/2026. Una cita ineludible año tras año en su agenda, como ocurre en el caso del curso escolar. La Reina mantiene su apoyo constante a la educación y a la formación en todos los ámbitos y por eso nunca falta a estos inicios de curso, donde puede ver de primera mano el día a día de los estudiantes.

Esta vez, doña Letizia se ha trasladado hasta el Centro Integrado Politécnico de Formación Profesional Lumbier. Allí ha presidido la apertura de este nuevo curso de formación profesional y ha podido conocer en primera persona todas las novedades de este año. A su llegada, doña Letizia no ha dudado en acercarse a un grupo de vecinos que estaban deseando saludarla. Ha sido justo antes de comenzar la visita.

Ya en el interior del centro, la esposa del Rey Felipe VI ha recorrido las instalaciones y ha conversado tanto con estudiantes como con el profesorado. Algunos de ellos estaban ya centrados en las clases, pero han parado un poco para hablar con doña Letizia. A la Reina le han explicado cuál es el sistema de enseñanza que se aplica en este centro y cómo se organizan los horarios.

La Reina Letizia en una visita a Navarra. (Foto: Gtres)

Además, ha podido visitar la zona de la cocina, ya que allí se imparte también una FP de Hostelería. Los alumnos le han presentado a doña Letizia varios platos elaborados por ellos, como pimientos asados, una tortilla de patatas, bebidas especiales y hasta bizcochos.

El look de la jornada

Para esta cita, la esposa del Rey Felipe VI ha elegido un estilismo sencillo y cómodo, pero a la vez elegante. Doña Letizia se ha decantado por un pantalón de tiro alto de color negro de corte tobillero y con cinturón incorporado-estilo culotte-, que ha combinado con una blusa estampada con topos, nueva en su armario. Las dos prendas son de la firma alemana Hugo Boss.

Además, ha llevado unas babies destalonadas de tacón bajo en color negro de la firma Sézane. Este tipo de calzado se ha convertido en uno de los favoritos de la Reina debido a sus problemas de pies. De hecho, tiene varios pares del mismo modelo, en diferentes colores que se pueden combinar con facilidad con cualquier estilismo. Todo el conjunto resulta ideal para un acto de estas características.

La Reina Letizia en una visita a Navarra. (Foto: Gtres)

En lo que respecta a las joyas, doña Letizia ha elegido los pendientes doble daga de la firma Gold&Roses, unos de sus favoritos, además de su inseparable sortija de Coreterno.

La agenda del Rey Felipe VI

Mientras la Reina Letizia regresaba a Navarra, don Felipe ha continuado con sus compromisos oficiales en Madrid. El Rey ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a una representación de los medallistas españoles que participaron el pasado verano en el Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025. Nuestro país participó en seis disciplinas: natación, clavados, waterpolo, natación artística, natación en aguas abiertas y clavados de altura.