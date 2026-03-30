Thomas, padre de Meghan Markle, rehace su vida sentimental en medio de su crisis de salud

Mientras los duques de Sussex se preparan para un viaje a Australia no exento de polémica, el padre de Meghan Markle ha encontrado de nuevo el amor. Tras su reciente crisis de salud, Thomas Markle ha rehecho su vida al lado de una enfermera filipina 35 años menor que él.

El suegro del príncipe Harry, de 81 años, lleva saliendo con Rio Canedo desde hace algún tiempo. La pareja se conoció cuando tuvo que ser ingresado en un hospital de Filipinas a consecuencia de un coágulo de sangre. Fue el pasado mes de diciembre cuando tuvo lugar este episodio, que llevó a los médicos a realizarle a Thomas Markle una intervención de emergencia. Debido a la gravedad de la situación, se optó por amputarle la pierna izquierda por debajo de la rodilla para salvarle la vida.

Thomas Markle paseando. (Foto: Gtres)

Han sido medios británicos los que han confirmado que el padre de la duquesa de Sussex ha recuperado la ilusión al lado de esta enfermera de 46 años que, además, tiene un hijo menor. En estos momentos Thomas Markle supera los 80 y su relación con Meghan es absolutamente nula.

En unas declaraciones al Daily Mail, el ex director de iluminación ha asegurado que se siente absolutamente feliz: «Nunca imaginé que podría volver a encontrar la alegría y la felicidad a mi edad», ha dicho Thomas Markle. El padre de la duquesa ha comentado que se sintió descuidado y triste durante muchos años, pero ahora está disfrutando de nuevo de la vida. «Después de tantos momentos difíciles, me siento verdaderamente bendecido por haber encontrado a alguien muy especial que me cuida tan bien», ha sentenciado.

Thomas Markle en California. (Foto: Gtres)

Para Markle, esta relación supone una nueva oportunidad. En medio de sus problemas de salud -sufrió un derrame cerebral-, el ex suegro del príncipe Harry se marchó a Filipinas para experimentar un estilo de vida más tranquilo y relajado, con personas más amables: «Nunca imaginé conocer a Rio y que mi vida cambiara de una manera tan maravillosa», ha apuntado.

Habla la novia de Markle

La novia de Thomas Markle también se ha pronunciado sobre este romance. Rio ha explicado que conoció al padre de la duquesa de Sussex cuando él le hizo un gesto con la mano tras su ingreso. La enfermera ha dicho que Thomas tenía fama de ser gruñón, pero ella siempre lo consideró un caballero.

Una relación avanzada

La pareja se encuentra en un buen momento, de hecho, no descarta casarse en el futuro: «Me casaría con Rio si eso fuera bueno para ella, pero no es algo de lo que hayamos hablado. Por ahora, simplemente estamos disfrutando de la vida. Agradezco cada mañana despertarme y sentirme seguro y cuidado. Rio me ha hecho muy feliz», ha dicho.

Sin contacto con Meghan

A pesar de que Thomas Markle está en un buen momento al lado de su nueva pareja, sigue sin tener relación con los Sussex. Es más, ni siquiera conoce a sus nietos, Archie y Lilibet. Tampoco su último incidente de salud y su amputación han ayudado a acercar posturas y no parece que vayan a hacerlo próximamente.