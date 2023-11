No resulta extraño que, de vez en cuando, entre las royals, se produzcan coincidencias de estilo porque los actos en los que participan las mujeres de la realeza suelen estar marcados por protocolos muy determinados. Por esto, lo habitual es recurrir a las mismas firmas, o a patrones similares, con lo que eso conlleva. Lo que no es tan normal es que dentro de una misma Familia Real se produzca una coincidencia. Esto es lo que ha ocurrido esta semana entre los Grimaldi, en concreto, entre la princesa Charlene de Mónaco y la nuera de Carolina, Tatiana Santo Domingo.

Los últimos días han sido un incesante ir y venir de compromisos para el entorno del príncipe Alberto de Mónaco, sobre todo, por la celebración del Día Nacional que ha tenido lugar este fin de semana. Una jornada en la que, más allá de otras cuestiones, las mujeres del clan Grimaldi han derrochado elegancia y estilo, desde Charlene hasta las más pequeñas de la familia.

Charlene con sus cuñadas, las princesas Carolina y Estefanía. / Gtres

Muchas de ellas han apostado por la gama cromática del rojo para esta importante jornada, dado que es uno de los colores insignia del Principado. La princesa, por ejemplo, ha acaparado todas las miradas con un elegante total look en rojo de la firma Didier Rangel, sobre el cual resaltaban, aún más, unos espectaculares pendientes florales de diamantes y rubíes de Graff. Al igual que ella, Carlota Casiraghi y Beatrice Borromeo lo han apostado todo a la gama cromática del rojo, con looks de Chanel y Dior, firmas de las que son imagen.

Una llamativa coincidencia

Sin embargo, el look que más ha llamado la atención ha sido el de Tatiana Santo Domingo. La nuera de Carolina de Mónaco ha lucido un conjunto de vestido y abrigo de largo midi y en estampado de cuadros en color verde medio de la marca británica Emilia Wickstead, una de las firmas preferidas de la princesa de Gales, Catalina Middleton. Un estilismo que ha combinado con complementos en color negro y que, de por sí, no debería generar más comentarios de no ser porque la princesa Charlene lució el mismo abrigo en otro acto un día antes de la celebración del Día Nacional, el 18 de noviembre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @hshprincealbertii

Los príncipes Alberto y Charlene de Mónaco, en compañía de Camille Gottlieb -hija de la princesa Estefanía de Mónaco-, participaron en la ceremonia de entrega de una serie de condecoraciones y medallas de Cruz Roja en el Palacio Grimaldi. Una cita en la que la princesa Charlene lució un abrigo verde con estampado de cuadros de Emilia Wickstead, bajo el cual se podía apreciar un jersey o vestido de cuello alto en color negro. La princesa ajustó el abrigo con un cinturón fino en negro y botas de tacón a tono.

Los Grimaldi en el Día Nacional. / Gtres

El abrigo de Charlene era exactamente el mismo modelo que llevó Tatiana Santo Domingo, aunque en el caso de la nuera de la princesa Carolina, lo llevó sin abrochar y con un vestido a juego. Lo que no sabemos es sin ambas han compartido prenda, si se han copiado o si tienen gustos similares. Eso sí, el resultado ha sido una coincidencia un tanto incómoda.