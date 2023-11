Alberto de Mónaco se lesiona la barbilla por jugar con su hija Gabriella

Alberto de Mónaco puede presumir de tener una agenda muy intensa. El príncipe participa en numerosos compromisos tanto dentro de Mónaco, como fuera de sus fronteras y suele estar muy ocupado acudiendo a actos o con trabajo de despacho. Además del apoyo de su esposa, la princesa Charlene, el soberano cuenta con sus hermanas, las princesas Estefanía y Carolina, que no dudan en ayudarle siempre que pueden para poder abarcar más actividades, aunque lo habitual es que sea él el que asuma la mayor parte de la carga de agenda.

Alberto de Mónaco con su hermana, la princesa Estefanía. / Gtres

Salvo fuerza mayor, el príncipe Alberto no suele ausentarse de sus compromisos. En los últimos años solo lo ha hecho de manera puntual por cuestiones de salud, cuando no le ha quedado otro remedio. Por eso, el príncipe no deja que un pequeño contratiempo haga que no pueda asistir a algún acto, aunque ello implique que su aspecto pueda llamar la atención, como así ha sido.

Alberto y Charlene de Mónaco junto a sus dos hijos, Jacques y Gabriella. / Gtres

El soberano participó hace unos días en varios compromisos en Mónaco, acompañado por su hermana, la princesa de Hannover, su sobrina, Carlota Casiraghi y también por algunas autoridades. Hasta aquí, nada extraño, de no ser porque el príncipe llevaba un vendaje en la barbilla, que ha acaparado toda la atención.

El jefe de Estado de Mónaco acudió el pasado domingo día 5 al estadio Luis II para ver un partido de fútbol entre el equipo de Rocher y el Stade Rennais. Lo hizo acompañado por Stéphane Morandi, director de Monaco Broadcast y asesor del presidente del club, Dimitri Rybolovlev. Fue allí donde se vio al soberano por primera vez con un vendaje en la barbilla, aunque estaba de buen humor y muy animado. Un día después, junto a su hermana y su sobrina, el príncipe Alberto estuvo en una conferencia en el Teatro de Variedades del Principado, organizado en el marco de la celebración del 150 aniversario del nacimiento de la artista Colette. Aunque en este tipo de actos suele ser la princesa de Hannover o su hija mayor las que acaparen el protagonismo por sus looks, todas las miradas se dirigieron al soberano, precisamente por el vendaje.

Una aparatosa caída

Tal como han confirmado medios franceses, la herida del soberano no reviste ningún tipo de gravedad y es producto de un leve accidente casero. En concreto, Alberto resbaló mientras jugaba con su hija, la princesa Gabriella y tuvieron que darle tres puntos. Por el momento no se han revelado más detalles sobre este pequeño accidente, aunque lo que sí ha quedado claro es que el príncipe Alberto de Mónaco no duda en aprovechar siempre que puede para disfrutar de su tiempo libre con sus hijos pequeños y jugar con ellos, aunque pueda sufrir algún tipo de contratiempo.