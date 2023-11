La Familia Grimaldi acaba de vivir una de las jornadas más importantes de su agenda. Este 19 de noviembre se ha celebrado, un año más, el Día Nacional, en el que han participado todos los miembros oficiales de la familia. Una cita en la que los grandes protagonistas han sido, como era de esperar, los hijos menores del príncipe Alberto y la princesa Charlene de Mónaco, los príncipes Jacques y Gabriella, aunque también han acaparado los flashes otros miembros del entorno del soberano.

Destacadas ausencias

Aunque han sido Charlene y Alberto y sus hijos los que han llamado más la atención -por encima de los hijos de la princesa de Hannover o los de la princesa Estefanía-, lo cierto es que la jornada también ha estado marcada por algunas ausencias. Y es que no se ha podido ver -en principio-, ni a Jazmin Grace Grimaldi ni a su hermano, Alexandre, que últimamente ha concentrado bastante atención mediática, no solo en Mónaco, sino en otras partes del mundo.

La hija del príncipe Alberto ha celebrado el Día Nacional desde Las Vegas, desde donde no ha dudado en compartir un post en sus redes sociales felicitando a todos los monegascos. Por su parte, Alexandre Grimaldi no ha hecho ningún comentario en las redes, por lo que no es posible saber si se encontraba en Mónaco o en otro lugar.

Un plan exótico

La que estaba fuera del Principado -según sus redes-, era la madre de Alexandre, Nicole Coste. La ex azafata togolesa y ex pareja del soberano es bastante activa en las redes sociales y esta ocasión no ha sido diferente. Nicole Coste ha compartido en su perfil un interesante post en el que ha dado algunas pistas sobre sus planes en los últimos días.

Tal como ella misma ha publicado en las redes sociales, Nicole Coste estaba a miles de kilómetros de Montecarlo en el momento de las celebraciones. La ex azafata se encontraba en un almuerzo en Kuala Lumpur en homenaje a la reina de Malasia con un grupo de amigas. Una jornada en la que la hemos podido ver vestida con un elegante look en color azul de inspiración oriental. Sin duda, un plan muy exótico.

Una presencia incómoda

La figura de Nicole Coste ha sido una presencia incómoda para la princesa Charlene, sobre todo, en los últimos tiempos. La ex pareja del príncipe Alberto siempre ha mantenido una relación muy estrecha con el soberano y ha criticado duramente a la ex nadadora, hasta el punto de disgustar al príncipe. No obstante, a pesar de los comentarios de Nicole, las aguas volvieron a su cauce y ahora mantiene otra vez una buena sintonía con Alberto, que va más allá del bienestar de su hijo, que ya es mayor de edad.

Nicole Coste ha intentado que la complicidad entre padre e hijo vaya in crescendo y, la realidad es que ha hecho un buen trabajo. Tanto es así que la princesa Estefanía es madrina del joven, con el que se lleva a las mil maravillas y, según varias fuentes, Alexandre está plenamente integrado en el entramado Grimaldi, aunque no le veamos nunca con Charlene.

Por otra parte, lo cierto es que la princesa está atravesando un buen momento, en el que se la ve con más confianza y seguridad en su papel, después de una etapa en la que ha estado constantemente cuestionada.