La familia Grimaldi vuelve a triunfar: los looks más impresionantes del Día Nacional de Mónaco

Alberto y Charlene de Mónaco llegaron a las 09:30 horas a la catedral del Principado para asistir a una misa que conmemora el Día Nacional. No estaban solos, el resto de la familia Grimaldi también ha hecho acto de presencia y lo cierto es que el evento ha estado cargado de elegancia y sofisticación. Los hijos mellizos de Charlene, Jacques y Gabriella, han sido testigos de esta fiesta tan destacada. El comportamiento de ambos ha sido excelente. Han posado para la prensa con su mejor sonrisa y han tenido muchos gestos cómplices entre ellos.

Uno de los rasgos más característicos de la familia Grimaldi es la elegancia que muestran en todas sus apariciones públicas. Siempre se ha rumoreado sobre el tipo de relación que la princesa Charlene mantiene con sus cuñadas, las hermanas de Alberto de Mónaco. Sin embargo, después de la misa celebrada en la Catedral de Nuestra Señora Inmaculada se les ha visto interactuar. No obstante, en esta noticia nos centraremos en analizar los looks más llamativos.

Charlene con sus cuñadas, Carolina y Estefanía / GTRES

Charlene de Mónaco

En los últimos actos institucionales en los que ha participado, Charlene de Mónaco se ha decantado por tonos neutros, por eso ha sorprendido tanto que ahora haya lucido un elegante abrigo rojo. También se ha decantado por este color en los complementos y ha llevado unos guantes, unas botas y un tocado del mismo tono. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención son unos pendientes de diamantes y rubíes que le daban un toque majestuoso al look.

La princesa estuvo un tiempo apartada de la vida publicada debido a una enfermedad que contrajo en Sudáfrica. No obstante, cada vez tiene más presencia en los eventos oficiales y el Día Nacional de Mónaco ha sido la oportunidad perfecta para demostrarlo.

Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo en Mónaco / GTRES

Siguiendo la tradición, la mujer de Pierre Casiraghi, el tercer hijo de Carolina de Mónaco, se ha convertido en una de las protagonistas del evento. Ella también ha elegido el rojo para posar para la prensa y saludar a sus admiradores. Se ha decantado por ondular su melena y ha llevado un semirecogido que ha cubierto con un bonito sombreo de terciopelo. Su estilo ha recordado mucho al de Charlene, aunque la mujer de Alberto de Mónaco ha tenido más peso mediático.

Carlota Casiraghi

Carlota Casiraghi posando en el Día Nacional de Mónaco / GTRES

Tan elegante como de costumbre, Carlota Casiraghi ha lucido un beauty look sin estridencias. Su objetivo no era llamar la atención, a pesar de que está recibiendo muy buenas críticas. La sencillez le ha llevado a encabezar el ranking de las mejores vestidas durante el Día Nacional de Mónaco. Ha recogido su melena en un moño bajo con raya al medio y en el maquillaje tampoco ha arriesgado. No era nada recargado: máscara de pestañas y un tono rosado en los labios.

Carolina y Estefanía de Mónaco

Estefanía de Mónaco posando con su familia / GTRES

Las hermanas de Alberto de Mónaco son dos de las mujeres más elegantes del Principado y en esta fiesta nacional han hecho honor al título que ostentan. Carolina ha apostado por un traje negro que ha complementado con una pamela blanca. Por su parte, Estefanía ha elegido un abrigo gris discreto a la par que elegante y ha llevado un bolso del mismo tono.