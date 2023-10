Estefanía de Mónaco revela detalles insólitos de su relación con el príncipe Alberto

El príncipe Alberto de Mónaco se ha convertido en protagonista de una inesperada protagonista junto a una de sus hermanas, la princesa Estefanía. El pasado fin de semana, el soberano estuvo acompañado de su hermana menor y de algunos de sus sobrinos en una de las citas más especiales del Principado, un baile por el centenario del príncipe Rainiero, que se celebra este año. Una velada en la que no estuvieron presentes ni la esposa del príncipe Alberto, la princesa Charlene, ni tampoco la princesa de Hannover.

El príncipe Alberto de Mónaco en un homenaje a su padre. / Gtres

Sin embargo, el soberano y su hermana pequeña derrocharon complicidad y buena sintonía en una fiesta en la que se recordaba la figura de su padre y, además, tenía un carácter solidario, a beneficio de la organización Fight Aids Monaco. No ha sido este el único acto en memoria de Rainiero que se ha celebrado a lo largo de este año, de hecho, en varias citas se ha podido ver a otros miembros de la Familia Grimaldi, aunque ha sido Estefanía la que ha llevado la voz cantante en toda la organización de las celebraciones.

Ahora, ambos hermanos han posado para una de las revistas más destacadas del panorama royal, a la que han concedido una entrevista en la que han dado muestras de su especial relación y del estrecho vínculo que mantienen. De hecho, Estefanía ha dejado claro que siempre está al lado de su hermano y que para ella es fundamental mantener los lazos familiares, sobre todo, con el soberano: «Él es mi hermano mayor y lo adoro. Lo apoyo tanto como puedo, aunque también sé que a menudo tiendo a querer protegerlo demasiado. Siempre estaré allí para él. Como él siempre ha estado ahí para mí», ha dicho la princesa en declaraciones a la revista Point de Vue.

Estefanía de Mónaco en un acto reciente. / Gtres

La princesa ha recordado algunas anécdotas de cuando ambos eran pequeños: «Mi hermano era adorable, me aguantaba todas las veces, siempre quería jugar con él. Su paciencia conmigo fue inagotable y se lo agradezco. Al no tener un hermano o una hermana de mi edad, acudía a él todo el tiempo», ha asegurado Estefanía, que ha reconocido que de pequeña era un poco hiperactiva. Asimismo, la pequeña de los hijos de Rainiero y Grace Kelly ha revelado que sus padres siempre intentaron que ellos se educaran y crecieran con la mayor normalidad posible, a pesar de que las circunstancias no eran habituales.

Alberto de Mónaco con su hermana Estefanía. / Gtres

Por su parte, el soberano también ha dicho que tiene muy presente a sus familiares y que suele recurrir a sus consejos cuando tiene que tomar decisiones importantes: «Antes de cualquier decisión final recopilo muchas opiniones y consejos, pero cuando estás delante de la hoja para firmar, nadie puede hacerlo por ti», ha comentado el príncipe, que ha asegurado que, por suerte, siempre tiene cerca a sus seres queridos para ayudarle. “Me pongo en contacto con ellos con bastante regularidad y me dan su opinión. ¡Nunca me dejan solo!», ha sentenciado.