Camille Gottlieb cuenta detalles íntimos de su relación con el resto de la familia Grimaldi

Camille Gottlieb sigue los pasos de su ‘primo’ Alexandre Grimaldi. Al igual que el hijo mayor de Alberto de Mónaco, fruto de su relación con la ex azafata togolesa Nicole Coste, la hija menor de la princesa Estefanía se ha sincerado en una extensa entrevista pocos meses después de cumplir 25 años. La sobrina del soberano se encuentra en uno de sus mejores momentos, de hecho, hace apenas unos días que ha presentado ‘oficialmente’ al mundo a su nueva pareja, con la que acaba de celebrar su primer año de amor. Una relación que va viento en popa, aunque todavía no ha querido dar detalles sobre la identidad del joven que le ha devuelto la sonrisa. Eso sí, a pesar de que durante el verano ya publicó en sus redes sociales algunas imágenes junto a su novio, no ha sido hasta hace poco cuando se ha animado a mostrar su rostro.

Marie Ducruet con su marido y Camille Gottlieb posando. / Gtres

Ahora, la hija pequeña de Estefanía de Mónaco, la única de los vástagos de la princesa que no está en la línea de sucesión al Principado porque sus padres nunca se casaron, ha ofrecido unas declaraciones a la revista Point de Vue. Se trata de la misma publicación que recogió la primera entrevista de Alexandre Grimaldi con su madre, Nicole Coste, al cumplir los 18 años y en la que la togolesa criticaba a la princesa Charlene. Dos años después, Alexandre posó para la revista al alcanzar 20 años y reivindicó que no era un hijo ilegítimo, así como la buena relación con su padre.

La hija de Estefanía de Mónaco ha aprovechado esta entrevista para hablar de la buena sintonía que mantiene con su madre. A diferencia de los hijos de Carolina de Mónaco, que suelen optar por un perfil más bajo, alejado de los focos salvo por cuestiones profesionales a pesar de que son más mediáticos, los hijos de Estefanía son más activos en las redes sociales, con perfiles propios abiertos en los que comparten detalles de su día a día.

Camille Gottlieb con su madre y sus hermanos. / Gtres

En esta ocasión, Camille Gottlieb se ha sincerado sobre cómo es la relación con la princesa, de la que siempre ha estado muy cerca. De hecho, ha contado que ambas viven juntas y, por tanto, mantienen algunas costumbres y rituales. La joven ha revelado que su madre es una de las personas más importantes de su vida y que juntas son como un matrimonio de personas mayores: «¡Funcionamos como una pareja de ancianos, como Huguette y Raymond en Escenas de casa!», ha dicho. Una popular serie que disfrutan mucho viendo juntas.

Además de convivir y de compartir aficiones, las dos sienten la misma pasión por causas importantes que las unen aún más, como es el apoyo a diferentes organizaciones benéficas. Por ejemplo, Camille es presidenta de Be Safe, una asociación que lucha contra el consumo de alcohol cuando se va a conducir.

Estefanía de Mónaco y Camille Gottlieb. / Gtres

La joven también se ha sincerado sobre su relación con otros miembros del clan Grimaldi: «Familia principesca o no, siguen siendo mi tío, mis tías, mis primos. No tenemos la oportunidad de vernos a menudo, pero tan pronto como hay una celebración, familiar u oficial, siempre disfrutamos estar juntos. Carlota ahora viene a Mónaco con más regularidad y me encanta poder asistir a sus reuniones filosóficas. Me río mucho con sus hermanos, Andrea y Pierre, sus esposas son encantadoras. Al igual que Alexandra , con la que solo me llevo un año de diferencia. Los momentos que comparto con mi los hijos de mis primas siempre son maravillosos», ha dicho.