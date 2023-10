La hija menor de Estefanía de Mónaco despeja la última incógnita sobre su vida amorosa

Por fin es oficial. Camille Gottlieb está de nuevo enamorada y ha presentado ‘formalmente’ a la persona con la que ha recuperado la sonrisa. La hija menor de Estefanía de Mónaco ha recurrido a las redes sociales para desvelar una de las incógnitas que ha rodeado su vida en los últimos meses, después de que el pasado verano compartiera una serie de instantáneas en compañía de un misterioso hombre del que, hasta ahora, no se había visto el rostro. Ahora, la sobrina de Alberto de Mónaco ha querido hacer partícipes a sus seguidores de su felicidad y ha aprovechado una fecha muy especial para ella para publicar la primera imagen en la que se ve a la pareja con el rostro descubierto y celebrando su amor.

Marie Ducruet con su marido y Camille Gottlieb posando. / Gtres

La prima de Carlota Casiraghi ha elegido el día en el que cumple su primer año de amor con su pareja para dará este importante paso público. Un detalle, sin duda, lleno de significado, sobre todo, porque Camille suele ser bastante reservada con su vida privada. «365 días de amor. Estamos felices», ha escrito junto a una imagen que ha compartido en los stories de su perfil en la que aparecen ambos besándose en la cubierta de un barco.

Este paso es especialmente llamativo en el caso de Camille Gottlieb, ya que pone de manifiesto no solo que lleva un año de relación con su pareja, sino que, además, se trata de una relación firme, con proyección de futuro, que no quiere mantener en secreto. Eso sí, por el momento, Camille no ha querido dar más detalles sobre el hombre con el que está compartiendo esta nueva etapa, por lo que la identidad del joven es un misterio.

Camille Gottlieb posa con su novio en un barco. / Redes sociales

Lo que sí sabemos es que ambos han disfrutado de un verano idílico en el que han podido aprovechar para visitar la costa de Portugal, además de Córcega, ya que la propia Camille ha hecho partícipe a sus seguidores de algunos de los pasos que ha estado dando a lo largo de las últimas semanas. De hecho, en una de las imágenes que compartió en el verano se veía a su pareja de manera parcial, lo que desató una ola de comentarios sobre la identidad del novio de Camille. Por ahora, solo sabemos que se trata de un apuesto joven, más alto que ella, moreno, de estilo surfero y con varios tatuajes.

Camille Gottlieb en la playa con su novio. / Redes sociales

Aunque no ha dado mucha información por el momento, ella misma ofreció una entrevista el pasado año en la que apuntaba que estaba ilusionada: «Mi corazón ya no es libre. Hablaré de ello si se pone más serio», dijo la hija de Estefanía de Mónaco, que además comentó que en el futuro le gustaría poder formar una familia, ya que le encantan los niños.

A pesar de que Camille Gottlieb está muy implicada en algunas actividades del Principado y colabora con diferentes iniciativas, la hija menor de Estefanía de Mónaco prefiere mantener un perfil discreto, sobre todo, porque no es un miembro oficial de la estructura de La Roca. No obstante, es habitual verla en compromisos destacados, como el Festival de Circo de Montecarlo o el Baile de la Cruz Roja, donde siempre acude a acompañar a los príncipes Alberto y Charlene, con los que mantiene una relación muy estrecha.

Camille Gottlieb con los príncipes Alberto y Charlene de Mónaco. / Gtres

Los últimos meses han sido especialmente felices para la rama Grimaldi de la princesa Estefanía de Mónaco. A la nueva ilusión de Camille Gottlieb hay que sumar el nacimiento de la primera nieta de la princesa, por parte de su hijo Luis, así como los éxitos profesionales de su hija mayor, Pauline, muy volcada en el mundo de la moda.