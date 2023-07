Los hijos de Carolina de Mónaco han sido tradicionalmente los que más atención han acaparado en el Principado, especialmente los tres mayores, Andrea, Carlota y Pierre. A pesar de que ninguno de ellos lleva título de príncipe y de que las posibilidades de tener un papel institucional son, a día de hoy, remotas, siempre se ha hablado de la estirpe de la princesa de Hannover como sinónimo de glamour y sofisticación. Algo que, sin embargo, no se hace extensivo a otros miembros de la Familia Grimaldi, como es el caso de los hijos de la princesa Estefanía.

Y es que, a pesar de ser primos, entre los hijos de Carolina y Estefanía hay muchas diferencias, como también con los hijos menores de Alberto de Mónaco, los únicos, junto a Alexandra de Hannover, que a día de hoy llevan título.

La familia Grimaldi en un homenaje a Rainiero. / Gtres

Aunque pertenecen a la misma familia, entre la rama de Carolina y la de Estefanía hay grandes diferencias. Más allá de cuestiones de nacimiento -las circunstancias en las que han nacido los hijos de Carolina y los de Estefanía nada tienen que ver-, la realidad es que siempre se asocia a los vástagos de la princesa de Hannover como transmisores del histórico glamour de Mónaco, una clasificación en la que se incluye a sus cónyuges que, por cierto, contribuyen mucho a dar a la familia este halo de sofisticación.

Sin embargo, poco se repara en los hijos de Estefanía, más allá de Pauline Ducruet, que se ha convertido en un destacado rostro en el mundo de la moda. No obstante, si hablamos de herederos o transmisores del glamour, hay que tener en cuenta a la menor de las hijas de Estefanía, Camille, porque es ella la que más se parece a su abuela, Grace Kelly.

La Familia Grimaldi en el Baile de la Rosa. / Gtres

Durante un tiempo, al margen de consideraciones familiares, cuando entró en escena la princesa Charlene, se habló mucho de ella como la nueva Grace Kelly. Su aspecto angelical, su cabello rubio y sus facciones delicadas contribuían a esto, de lo que se ha estado hablando muchos años. Pero Charlene nada tiene que ver con Grace Kelly y, de hecho, ella misma se ha esforzado por desterrar esa idea a través de insólitos cambios de look, el último, tan llamativo como para oscurecer su cabello hasta el punto de borrar de la memoria cualquier recuerdo de lo que era antes. No se sabe si ha sido una decisión meditada basándose en estas constantes comparaciones, pero, lo cierto es que su metamorfosis ha vuelto a poner a Camille Gottlieb en el punto de mira como la que más se parece a la que fuera esposa de Rainiero. Y es que parece que, pese al paso de los años, Mónaco necesita tener presente la esencia de Grace Kelly, porque fue gracias a ella que el Principado alcanzó el brillo que ha tenido las últimas décadas.

La familia Grimaldi en un homenaje a Rainiero. / Gtres

Aunque Carolina y su estirpe brillan con luz propia, sus maneras y sus looks nada tienen que ver con Grace. Era Charlene la que mejor encarnaba este paralelismo, pero ahora, con su transformación, Camille es la que vuelve al foco mediático, pese a que ella misma ha dicho en alguna ocasión que su abuela era “mucho más discreta”. Sea como fuere, si ponemos dos imágenes de ambas, el parecido es innegable, aunque sus respectivas trayectorias nada tienen que ver.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camilloush (@camillerosegottlieb)



Camille Gottlieb, la menor de las hijas de Estefanía de Mónaco es la única de los sobrinos de Alberto que no está en la línea de sucesión, por no haber sido fruto de una relación matrimonial, pero ello no afecta a su papel dentro de la familia. De hecho, mantiene una relación muy especial por el soberano, que se hace extensiva a su esposa.

La hija de Estefanía de Mónaco, aunque es consciente de que el parecido físico entre ella y la princesa Grace existe, al menos, en parte, no tiene tan claro que tengan tantas similitudes: «yo nunca llegué a conocerla, así que en realidad no puedo decir cuánto podría parecerme a ella. Por lo que sé, mi abuela era una mujer con mucha clase, pero mucho más reservada y discreta que yo, que suelo expresar mis emociones de manera directa», confesaba hace algunas semanas a una conocida revista. Sin embargo, para muchos, entre ella y su abuela existen muchas semejanzas. Es más, la sobrina del soberano cree que se parece más a su madre, con la que comparte muchas cosas, entre otras, el trabajo solidario en la organización Fight Aids.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camilloush (@camillerosegottlieb)



Aunque no es princesa ni tiene título, Camille suele tener un papel más activo que otros de sus hermanos o que sus primos. La hemos visto en actos oficiales con el Príncipe y su esposa, pero también en compromisos de la agenda privada de su madre. Es quizás la que más volcada está en un ámbito institucional, sin tener un rol oficial lo que aumenta, más si cabe, las comparaciones con su abuela. Sin duda, tiene más sentido ver en ella a la heredera de Grace Kelly que en Charlene quien, a pesar de que es la Primera Dama, tiene un carácter y un físico muy diferente del de la esposa de Rainiero.