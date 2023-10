La ex de Alberto de Mónaco, una ‘princesa’ en Versalles

De un tiempo a esta parte, Nicole Coste se ha convertido en una figura con bastante protagonismo dentro de la vida del príncipe Alberto de Mónaco. La ex pareja del soberano y madre de su hijo mayor, Alexandre Grimaldi, siempre ha mantenido una relación excelente con el príncipe pero, hasta ahora, prefería mantener un perfil discreto. Todo el mundo era consciente de su existencia y acudía a algunas citas importantes de la vida social monegasca, pero no se pronunciaba apenas.

Sin embargo, algo ha cambiado desde la mayoría de edad de su hijo. Una fecha simbólica que la togolesa aprovechó para posar para su revista de confianza y dar unas declaraciones que generaron una gran controversia. Por un lado, se pensaba que Nicole Coste se iba a limitar a alabar las cualidades de su hijo, de hecho, contaba con el beneplácito de Alberto para la entrevista pero, sin embargo, aprovechó el posado para criticar a Charlene, en un momento en el que, además, la princesa no podía defenderse, por encontrarse convaleciente en Sudáfrica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicole Coste (@nicole.coste)

Las declaraciones de Nicole Coste levantaron ampollas, tanto que el soberano se molestó con ella, pero con el tiempo, las aguas volvieron a su cauce y la relación entre la ex azafata togolesa y el príncipe ha vuelto a ser normal. De hecho, además de participar en la fiesta por el 20 cumpleaños de Alexandre Grimaldi, el príncipe Alberto ‘coincidió’ con su ex en el Oktoberfest de Múnich mientras Charlene volvía a Sudáfrica y dio luz verde a una nueva entrevista del joven. Un reportaje en el que Alexandre se mostraba tajante sobre sus orígenes y aseguraba que no era un hijo ilegítimo, a pesar de que no está en la línea de sucesión por las estrictas normas que rigen en el Principado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexandre Grimaldi (@alexandregrimaldi_)

Este fin de semana, el príncipe Alberto se dejaba ver de nuevo en un acto oficial con su esposa y sus hijos, pero mientras, Nicole ha aprovechado para hacer una escapada a París. La ex pareja de Alberto de Mónaco ha compartido en su perfil público una simbólica imagen en el Palacio de Versalles, donde ha acudido a un evento del que no ha dado los detalles, pero en el que ha derrochado elegancia. Vestida con un traje largo con aplicaciones de pailletes y transparencias, Nicole Coste se ha mostrado como una auténtica ‘princesa en Versalles’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicole Coste (@nicole.coste)



El viaje de Nicole Coste a París ha coincidido en el tiempo aproximadamente con el de su hijo, Alexandre, que también se ha trasladado a la Ciudad de la Luz. En su caso, el joven ha estado en París en el marco de la Semana de la Moda, una de las citas habituales de las hijas de la princesa de Hannover y de su nuera, Beatrice Borromeo. Alexandre ha acudido al desfile de Louis Vuitton, aunque su presencia ha pasado más bien desapercibida. No obstante, llama la atención que haya elegido esta marca que, curiosamente, es una de las preferidas de la princesa Charlene.