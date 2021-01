Sarah Ferguson da un paso más en su carrera como escritora. La exmujer del príncipe Andrés sorprende al público con su primera novela. Una obra muy especial con tintes biográficos. La madre de las princesas Beatriz y Eugenia ha dejado de lado los cuentos para niños y se ha adentrado en el complejo universo de la novela a medio camino entre lo histórico y lo romántico. La inolvidable Fergie nos descubre al personaje de Lady Margaret Montagu Douglas Scott, su bisabuela. Una figura a la que llegó de manera accidental y con la que asegura tener muchas cosas en común, más allá de compartir uno de los nombres.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sarah Ferguson (@sarahferguson15)

Bajo el título “Her Heart for a Compass”, Sarah se inicia en el mundo de la ficción histórica con una novela cargada de notas personales. “Estoy orgullosa de aportar al mundo editorial mi marca personal de ficción histórica”, ha dicho recientemente. Sin embargo, ha sido toda una casualidad que Fergie nos descubra al apasionante personaje de Lady Margaret: “todo empezó mientras investigaba mi ascendencia. Al bucear en la historia de los Montagu Douglas Scott, me topé primero con Lady Margaret, que me intrigó porque compartimos uno de mis nombres”, declara la duquesa de York en el comunicado que ha hecho público con motivo del lanzamiento. En un vídeo que ha compartido en su perfil de Instagram, la Duquesa, vestida de época, invita a la audiencia a sumergirse en la historia de amor de su antepasada, con un menaje claro y directo: ¿te atreves a seguir a tu corazón?.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sarah Ferguson (@sarahferguson15)

Una novela que está plagada de referencias históricas y personajes reales pero que, en el fondo “es una historia fruto de mi imaginación”, ha asegurado la Duquesa. Fergie ha declarado en numerosas ocasiones ser una fanática de la Historia además de mostrar una especial predilección por las mujeres fuertes. La novela se ambienta en la corte de la reina Victoria tras la muerte del príncipe Alberto y tiene referencias constantes a las grandes mansiones que se ubican tanto en Escocia como en Inglaterra. Además de la capital británica, hay algunas partes que se ambientan en la Nueva York de finales de siglo XIX. A pesar de tratarse de un trabajo íntegro de la duquesa de York, también ha contado con el apoyo de algunos expertos, como la novelista Marguerite Kaye.

En los últimos tiempos, Sarah Ferguson ha estado muy volcada en su trabajo como voluntaria para los más necesitados durante la pandemia, así como en su faceta más artística, esto es, amenizando algunas jornadas gracias a su canal de YouTube, donde cuenta cuentos con la ayuda de algunos rostros conocidos del panorama internacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sarah Ferguson (@sarahferguson15)

A pesar de las complicadas circunstancias de los últimos meses, Fergie ha conseguido convertirse en uno de los mayores apoyos para el príncipe Andrés, que lleva ya tiempo al margen de los asuntos de la Casa Real por su vinculación con el caso Epstein. Todavía no hay claridad sobre este asunto, pero parece que podría llegar un momento en el que el duque de York se sentara en el banquillo.

Al margen de esto, la duquesa de York espera con alegría el nacimiento de su primer nieto. Eugenia de York y Jack Brooksbank ya se encuentran instalados en el Royal Lodge después de pasar una temporada en Frogmore Cottage. La pareja cuenta los días para convertirse en padres del que será el primer nieto del príncipe Andrés. Sin duda, la única gran alegría para el duque de York tras su año más difícil, aunque aún es pronto para saber cómo se desarrollarán los acontecimientos en torno al escándalo en el que se encuentra implicado.