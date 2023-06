Sarah Ferguson ha sido operada después de que se le detectara un tumor en el pecho en una revisión ginecológica rutinaria. Así lo han confirmado fuentes del entorno de la duquesa de York a la cadena británica Sky News este pasado domingo por la noche, cuando se ha conocido la noticia. En declaraciones al canal, el portavoz de Fergie ha asegurado que Sarah fue recientemente diagnosticada con una forma temprana de cáncer de pecho, detectado en una mamografía rutinaria, sin entrar en más detalles sobre el estado de la duquesa de York o la fecha en la que se produjo la intervención o el diagnóstico.

Sarah Ferguson en una imagen reciente. / Gtres

Tal como ha revelado el portavoz de la ex mujer del príncipe Andrés, a la Duquesa se le recomendó someterse a una cirugía y ya se encuentra recuperándose en su residencia, junto a sus seres queridos, aunque ha reconocido que ha sido un momento complicado para ella y que se ha llevado un susto. Asimismo, aunque ha sido dada de alta, continúa recibiendo los cuidados pertinentes y bajo supervisión médica, no obstante, el pronóstico de la ex cuñada del rey Carlos III es bueno. De la misma manera, ha comentado que Sarah Ferguson se siente muy agradecida al personal médico que ha estado pendiente en todo momento de su situación y, sobre todo, a los profesionales que se encargaron del diagnóstico, ya que se trata de una enfermedad silenciosa, que no presenta síntomas y en la que la detección precoz a través de las pruebas recomendadas es fundamental.

Sarah Ferguson en el funeral de la Reina Isabel. / Gtres

En estos momentos, la ex mujer del príncipe Andrés se encuentra convaleciente en su hogar, junto a sus seres queridos y bajo supervisión médica. Todo apunta a que se haya instalado en el Royal Lodge en Windsor, la residencia en la que aún permanece el príncipe Andrés y que se resiste a abandonar a pesar de las presiones por parte del rey Carlos III.

Aunque ha sido ahora cuando se ha conocido la noticia de la intervención de la duquesa de York, lo cierto es que no ha trascendido la fecha exacta en la que se ha producido el ingreso hospitalario de Sarah Ferguson. Algunas fuentes apuntan a que Fergie recibió el alta este mismo domingo, 25 de junio y que la operación se realizó en el Hospital King Edward VII de Londres. Sí se sabe que tanto su ex marido, el príncipe Andrés, como sus dos hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, han estado en todo momento muy pendientes de ella.

Sarah Ferguson posando. / Gtres

Hace apenas cuatro días la ex mujer del príncipe Andrés compartió con sus seguidores su último post en las redes sociales, en el que apuntaba algunos detalles de su próximo proyecto literario. Nada hacía pensar entonces en su estado de salud, por lo que parece que todo el proceso se ha llevado a cabo de manera urgente.