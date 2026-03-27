Los Reyes Felipe y Letizia frenan su agenda y reactivan el misterio de sus vacaciones de Semana Santa

La llegada de la Semana Santa marca cada año un paréntesis muy particular en la agenda de la Casa Real española. Es uno de los pocos momentos en los que Felipe VI y Letizia Ortiz reducen de forma notable su exposición pública, priorizando el ámbito privado sin dejar de lado completamente sus responsabilidades institucionales. En este 2026, la pauta vuelve a repetirse: compromisos oficiales al mínimo, reuniones de despacho en segundo plano y una incógnita que despierta siempre expectación… ¿Dónde pasarán estos días?

En los últimos años, este periodo ha adquirido un significado especial para los Reyes, sobre todo por la situación académica de sus hijas, la princesa Leonor y la Infanta Sofía. Ambas continúan con su formación fuera del núcleo familiar, lo que convierte estas fechas en una oportunidad valiosa para reunirse. Sin embargo, la coincidencia total no siempre es posible. Los calendarios de estudios, especialmente en el caso de Leonor, marcada por su exigente formación militar, dificultan en ocasiones que toda la familia comparta los mismos días de descanso.

Los Reyes Felipe y Letizia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Aun así, la estrategia de la Casa Real en estas fechas es clara: discreción absoluta. A diferencia de otras épocas, cuando las vacaciones familiares podían incluir viajes más visibles, ahora el destino de los Reyes suele mantenerse en secreto. Este hermetismo no impide, sin embargo, que en ocasiones se produzcan apariciones inesperadas que generan gran interés mediático.

Desde 2023, se ha hecho habitual que los monarcas reaparezcan de forma puntual en actos vinculados a la tradición de estas fechas. Escenarios como Madrid o localidades cercanas han sido testigos de su presencia, a veces sin previo aviso. Uno de los ejemplos más comentados fue su asistencia a la representación de la Pasión en Chinchón, o su presencia entre el público en procesiones del centro de la capital. Este tipo de apariciones, alejadas del protocolo más rígido, refuerzan una imagen de cercanía que la Casa Real ha querido potenciar en los últimos años.

La princesa Leonor durante la Pascua Militar. (Foto: Gtres)

El recuerdo más reciente se sitúa en 2024, cuando sorprendieron a los asistentes de una procesión en Madrid en una jornada marcada por el mal tiempo. Acompañados por sus hijas, se mezclaron entre los ciudadanos en una escena poco habitual, pero cada vez más significativa dentro de su estrategia institucional. Sin embargo, no todos los años han sido iguales. En 2025, la ausencia de la princesa de Asturias, que se encontraba embarcada en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, marcó una Semana Santa diferente para la familia.

Mientras tanto, quien sí mantiene una agenda fija es la Reina Sofía. Fiel a su compromiso desde hace años, volverá a protagonizar uno de los actos más emblemáticos de estas fechas: el concierto de Pascua en la Catedral de Palma de Mallorca. Este evento, con carácter solidario, tiene como objetivo recaudar fondos para iniciativas sociales y se ha convertido en una cita ineludible en su calendario.

La Reina Sofía en Las Palmas de Gran Canaria. (Foto: Gtres)

El escenario elegido, la Catedral de Palma de Mallorca, no es casual. Durante décadas, este enclave fue el epicentro de una de las tradiciones más arraigadas de la Familia Real: la asistencia conjunta a la misa del Domingo de Resurrección. Aquellas imágenes, que reunían a varias generaciones, formaban parte del imaginario colectivo. Sin embargo, a partir de 2018, esa costumbre se fue diluyendo progresivamente hasta desaparecer.

Desde entonces, la presencia conjunta en Palma durante estas fechas ha dejado paso a una organización más fragmentada, donde cada miembro de la familia cumple con compromisos distintos. Aun así, la Reina Sofía ha mantenido intacto su vínculo con este acto solidario, reafirmando su papel institucional incluso tras su retirada de la primera línea.