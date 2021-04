La intensa agenda del rey Felipe en el cumpleaños de la infanta Sofía

El rey Felipe ha tomado el testigo de doña Letizia en la gira de anuncio de los ganadores de los Premios de la Fundación Princesa de Girona de 2021. Si hasta ahora en lo que va de año había sido doña Letizia la encargada de asistir a los actos de proclamación de los ganadores de esta edición, esta vez le ha tocado a don Felipe sustituir a la princesa Leonor, presidenta de honor de la institución.

El monarca se ha trasladado hasta Alicante para asistir al acto de proclamación del Premio Fundación Princesa Girona (FPdGi) de Investigación Científica 2021, un galardón para reconocer la trayectoria personal y profesional de jóvenes de hasta 35 años que hayan destacado por su trabajo, sus méritos y su ejemplaridad. Un acto que se ha desarrollado en el centro cultural Las Cigarreras de la ciudad y que ha puesto el broche de oro a la gira de anuncio de los galardones en las diferentes categorías.

El Rey, con los jóvenes de Alicante que participan en el «Reto Emprendedor» organizado por la Fundación Princesa de Girona, acto previo al anuncio del ganador del Premio Investigación Científica 2021 de la @FPdGi https://t.co/OIZ71xHZDs pic.twitter.com/zpHCstwBUN — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) April 29, 2021

El jurado de la FPdGi ha decidido conceder el premio en esta categoría a César de la Fuente Núñez. El científico coruñés lidera un laboratorio de investigación en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, especializado en la creación de antibióticos con ordenadores a partir de moléculas que existen en la naturaleza, para que puedan atacar a bacterias cada vez más resistentes. En el año 2020, el De la Fuente fue designado en 2020 «mejor investigador joven de EE.UU.» por la American Chemical Society y en 2019 elegido «uno de los diez mejores innovadores del mundo menores de 35 años en ciencias de la vida y la salud» por el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts.

En esta ocasión, el Rey Felipe ha estado acompañado por el ministro Pedro Duque, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; la directora general de la FPdGi, Mònica Margarit; el presidente del Patronato de la Fundación Princesa de Girona, Francisco Belil y algunas autoridades más.

Fin del acto de proclamación del ganador del Premio Fundación Princesa de Girona (FPdGi) 2021 en la categoría de “Investigación Científica” en Alicante, presidido por el Rey. https://t.co/OIZ71xHZDs pic.twitter.com/2bwl6K4lYN — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) April 29, 2021

Aunque la gira ya ha finalizado, todavía no se ha dado a conocer de manera oficial la fecha en la que se celebrará la entrega de los premios correspondientes a este año, pero también al anterior, ya que no pudieron entregarse debido a la pandemia. En la edición de 2019, coincidiendo con el décimo aniversario de la fundación, la princesa Leonor debutó en la ceremonia de entrega y se espera que esté presente en la próxima convocatoria.

Una intensa agenda en un día señalado

No ha sido este el único acto del Rey Felipe en un día especialmente importante para la familia. Además de viajar a Alicante, el monarca ha recibido en audiencia a primera hora de la tarde en el Palacio de la Zarzuela al Sr. Othman Jerandi, ministro de Asuntos Exteriores de Túnez. Por su parte, la reina doña Letizia no tenía hoy actos con cobertura oficial. Y es que la infanta Sofía celebra su decimocuarto cumpleaños, aunque dadas las circunstancias, no podrá disfrutar de una fiesta tradicional.