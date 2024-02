Desde que el Palacio de Buckingham anunciara que el rey Carlos III había sido diagnosticado de cáncer, el monarca se ha retirado de la primera línea y no ha vuelto a participar en compromisos oficiales. Sin embargo, a pesar de que no se le ha vuelto a ver en actos institucionales, el soberano sigue estando al frente de la institución y no ha dejado de trabajar.

Esta misma semana enviaba varios mensajes oficiales, uno de los cuales cobra especial importancia, ya que en él habla directamente de su enfermedad. Después de que otros miembros de la Familia Real, como es el caso de la princesa Ana, la reina Camila o el príncipe Guillermo de Gales, se hayan mostrado discretos sobre la situación y no hayan dado muchos detalles sobre el estado del monarca, Carlos III ha roto su silencio con un inesperado comunicado, firmado de su puño y letra, que ha hecho público el Palacio de Buckingham a través de diferentes canales.

A thank you message from His Majesty The King.

Link to full message on the website: https://t.co/BPvxagD179 pic.twitter.com/wAY5XWLLEo

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 10, 2024