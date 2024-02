Cuando la Casa Real anunció que el rey Carlos III padecía cáncer, en el comunicado dejó claro que no se iban a poner en marcha mecanismos para sustituir al soberano durante el tiempo que estuviera en tratamiento y que continuaría al frente de la institución, aunque alejado de compromisos públicos.

El Rey Carlos III y Camila saliendo de Clarence House / Gtres

Esto significa que el rey Carlos III no participará en actos con cobertura mediática, pero sí seguirá ejerciendo como jefe del Estado, en contacto con mandatarios o con miembros del Gobierno, como es el caso del primer ministro. De hecho, el monarca ya emitido algunos mensajes, como una felicitación pública al pueblo de Granada por el aniversario de su independencia.

Tal como han confirmado fuentes oficiales, el rey Carlos III se ha instalado en la propiedad de Sandringham en la zona de Norfolk y pasará gran parte del tiempo allí, con visitas puntuales a Londres para los diferentes tratamientos a los que tenga que someterse, de los que, por el momento, no se han dado detalles. Tampoco se ha revelado qué tipo de cáncer padece el monarca y su entorno se muestra hermético con este tema.

El rey Carlos III en una imagen de archivo. / Gtres

Solamente han agradecido las muestras de cariño y, por ejemplo, el primer ministro Rishi Sunak ha comentado que se ha pillado a tiempo, sin entrar en más información. Precisamente con él, el soberano suele mantener un encuentro semanal, para comentar algunos de los temas de actualidad que afectan al país.

Cambio de planes

La reunión entre el jefe del Gobierno y el rey Carlos III suele celebrarse, habitualmente, en Londres, en el Palacio de Buckingham y de manera presencial. Sin embargo, esto va a cambiar ahora. Ahora no es frecuente que ni la Casa Real ni Downing Street hablen sobre estos encuentros, en esta ocasión sí que han comentado cómo se van a llevar a cabo las audiencias: «En general, no solemos dar detalles las conversaciones del primer ministro con el rey. Pero hemos acordado con el Palacio en esta circunstancia específica que se van a realizar por teléfono».

Una información significativa que deja claro que el monarca, a pesar de que continuará en activo, prefiere no tener contacto más que con su círculo más cercano, por motivos que por ahora no han trascendido y que podrían tener que ver con el tratamiento al que se va a someter.

Rishi Sunak en una imagen de archivo. / Gtres

Los apoyos de Carlos III

Aunque no se van a poner en marcha de momento mecanismos de sustitución para representar al rey Carlos, sí que van a tener más peso en la agenda tanto la reina Camila como otros miembros de la Familia Real, en especial, los duques de Edimburgo y la princesa Ana. El caso del príncipe Guillermo es más complejo ya que el heredero ha dejado claro que para él, su familia es una prioridad y, por tanto, quiere estar pendiente de la evolución de su esposa y del cuidado de sus hijos. No obstante, no dejará de lado sus compromisos institucionales.