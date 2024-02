El príncipe Guillermo ha retomado sus compromisos oficiales en uno de los momentos más complicados para la Corona, con la princesa de Gales aún de baja tras su operación abdominal y el rey Carlos III también alejado de la primera línea tras confirmarse que sufre cáncer.

El heredero acudió a una ceremonia de investiduras en el Castillo de Windsor este miércoles por la mañana y por la tarde se trasladó a la capital para una gala benéfica. Una cita importante en la que quiso agradecer los mensajes y gestos de cariño recibidos en las últimas semanas y días a raíz del estado de su esposa y de su padre y en la que coincidió con el actor Tom Cruise.

El príncipe Guillermo en un acto oficial / Gtres

‘Fallo’ de etiqueta

Para esta velada, el príncipe de Gales ha apostado por un esmoquin con un toque diferente, al llevar una chaqueta de terciopelo negro, que suele ser muy de su gusto, ya que no es la primera vez que el hijo mayor del rey Carlos III se decanta por chaquetas en este tejido e incluso en colores poco habituales.

No obstante, una de las cosas más llamativas de su estilismo ha sido que, en lugar de llevar un reloj de correa de piel, ha lucido uno de cadena de eslabones. Lo más tradicional en looks de etiqueta es, en principio, no llevar reloj -ya que no se considera apropiado estar mirando la hora en un acto formal-. Sin embargo, esta norma ya se ha quedado un poco antigua y no se prescinde de este complemento, eso sí, se debe adaptar a la circunstancia.

El príncipe de Gales con su reloj de Omega. / Gtres

Esto significa que, en un evento muy formal, el reloj debería ser de líneas sencillas, lo más fino posible, no demasiado grande, colocarse en la mano izquierda -puesto que la derecha se usa, en principio, para saludar- y con la esfera de colores neutros -claros para la mañana y oscuros para tarde-noche-. En cuanto a la correa, mejor de piel en color negro o marrón oscuro y preferiblemente sin texturas.

Según estas pautas, la elección del príncipe Guillermo en esta ocasión no es la más adecuada, pues llevó un reloj de tamaño considerable y con correa metálica. Sin embargo, tiene una explicación lógica.

El heredero no se suele separar de un Omega Seamaster 300 M que le regaló su madre y que luce de manera constante. Esta vez no ha sido una excepción y lo ha llevado consigo.

Los dos relojes del príncipe Guillermo

Aunque en esta ocasión no se le ha visto con dos relojes, lo cierto es que hay veces que el hijo mayor del rey Carlos III sorprende en actos oficiales llevando un reloj en cada muñeca. Por un lado, la pieza que le regaló su madre, y que tiene un significado tan importante para él y, por otro, un reloj más moderno y práctico.

Por ejemplo, le hemos podido ver con un Garmin Forerunner 245, un reloj mucho más moderno y con otras capacidades más allá de dar la hora. En este caso, se trata de un smartwatch que le permite monitorizar sus movimientos y su actividad.

Esta es una costumbre llamativa que, curiosamente, ha heredado de su madre. A Diana de Gales también se la vio en alguna ocasión llevando dos relojes, aunque ella los lucía en la misma muñeca y solía ser uno suyo y otro de Carlos.

Duelo de ‘pilotos’

El heredero se mostró muy cómplice con el intérprete, con el que ya ha coincidido en alguna otra ocasión. De hecho, los príncipes de Gales fueron invitados por Tom Cruise a la premiere de la película Top Gun Maverick. Un acto en el que el intérprete estuvo especialmente atento con la princesa de Gales.

Fancy seeing you here, @TomCruise! 🚁 pic.twitter.com/JGYspIz2Eo — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) February 7, 2024

En esta ocasión, Guillermo y el actor han protagonizado un inesperado duelo de pilotos, ya que el acto era para recaudar fondos para la Air Ambulance Charity. Tom Cruise es conocido por su habilidad como piloto mientras que Guillermo ejerció como piloto de ambulancias hace algunos años, al principio de su matrimonio. Además, se sabe que el actor visitó en una ocasión a la Reina Isabel y esta le permitió aterrizar con su helicóptero en los terrenos del Castillo de Windsor.